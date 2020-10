BH ganha mais cinco túneis de desinfecção contra coronavírus

Túneis atiram água ozonizada sobre os passageiros de ônibus (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Cinco novos túneis de desinfecção serão instalados em Belo Horizonte para higienização da população na luta contra o coronavírus. A iniciativa é do Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte (Transfácil), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), BH Trans e Prefeitura de Belo Horizonte.

A inauguração será terça-feira, em coletiva na Estação Hiper Centro Carijós. Os novos equipamentos ficarão nas nas Estações Hiper Centro Carijós, Hiper Centro Rio de Janeiro, Barreiro, São Gabriel e Venda Nova. O primeiro foi instalado na Estação Pampulha em julho.





“Atualmente estamos enfrentando a COVID-19 em um cenário promissor, com queda nas mortes e no número de novos infectados. Esperamos com mais está alternativa de higienização, contribuir para acelerar esse processo reduzindo ainda mais a curva de contágio”, explica o presidente do Transfácil, Ralison Guimarães.





O investimento para a iniciativa será em torno de R$ 200 mil. A estrutura tem como objetivo atirar jatos de água ozonizada sobre os passageiros de ônibus.