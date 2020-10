Governo de Minas deixará de publicar boletim epidemiológico da COVID-19 aos domingos

Governo fala em queda de números de óbitos pela COVID para tomar a decisão (foto: Divulgação/Fundação Hospitalar São Vicente de Paulo) Governo de Minas não vai mais publicar o boletim epidemiológico do novo coronavírus aos domingos. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (2) por Carlos Eduardo Amaral, secretário de Estado de Saúde. Segundo o chefe da pasta, a decisão se dá por causa de uma queda do número de mortes em Minas Gerais. não vai mais publicar odoaos domingos. A decisão foi anunciada nesta sexta-feira (2) por, secretário de Estado de Saúde. Segundo o chefe da pasta, a decisão se dá por causa de uma queda do número de mortes em









Os informes epidemiológicos da COVID-19 são publicados diariamente pelo Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, desde 9 de março deste ano, quando havia somente um caso suspeito e nenhuma morte pela doença. De lá para cá, foram 302.082 confirmações de infecção e 7.502 mortes em solo mineiro.





Apesar da não publicação dos boletins, os dados ainda estarão disponíveis. Segundo Carlos Eduardo Amaral, os números poderão ser encontrados em uma seção do próprio site da secretaria.





“Para aquelas pessoas que quiserem ter acesso aos dados no domingo, podemos acessar o site www.coronavirus.saude.mg.gov.br/painel. Se vocês acessarem esse site, assim que acessar, aparece na imagem o painel de monitoramento de casos. E, caso entrem diretamente conforme orientei, vocês passam a ter acesso ao painel de monitoramento da COVID-19, e nesse painel temos a atualização diária. Então, mesmo no domingo, as pessoas que tiverem interesse em acompanhar os casos de coronavírus no estado poderão, então, acessar diretamente no site”, completou.