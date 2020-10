Base de árvore cimentada em Varginha recebe críticas nas redes sociais

Foto gerou críticas nas redes sociais (foto: Diego Gazola/divulgação)

de uma árvore sendono centro de, no Sul de Minas, causounas redes sociais nesta sexta-feira (2). A imagem foi registrada durante o trabalho da prefeitura parao Ponto Central de Ônibus da cidade.

Comentários e críticas apareceram após a postagem feita por Diego Gazola, jornalista e morador da cidade. A imagem mostra a base de uma arvore sendo cimentada.





"Éter pessoas com essa visão na tomada de decisão de nossa cidade. Não há saúde humana sem preservação e recuperação da natureza. Já estamos pagando pelas agressões ao planeta, o que falta mais para fazer essa lição de casa?", questionou uma moradora.

De acordo com o engenheiro agrônomo Antônio Júlio, uma árvore estrangulada pelo concreto pode correr sérios riscos: “O canteiro feito de forma irregular impede que as raízes recebam água e nutrientes. Além disso, o abafamento pode alterar a temperatura da planta, a árvore pode perder estabilidade e até cair. O perigo aumenta, principalmente, em dias com ventos e chuvas fortes".





Prefeitura se explica

Após a repercussão da imagem, a prefeitura, imediatamente, retirou o concreto e por meio de nota oficial disse que houve um erro operacional da empreiteira que está prestando serviços para o município.



"Segundo informações do secretário de Obras, foi uma falha operacional da empreiteira que está prestando serviços para o município que já foi corrigida, o cimento retirado e reconstituído o espaço onde a árvore fica. Ficaram os bancos que foram instalados para comodidade das pessoas", trecho da nota.