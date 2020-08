Passos: imagens de festa com porco na piscina causam polêmica

(foto: Reprodução/Redes sociais )

Dois homens entram na piscina com um porco, em uma festa em Passos, no Sudoeste de Minas. A Polícia Civil instaurou inquérito nessa segunda-feira (17) para investigar suposto crime de maus-tratos.

Nas imagens, dois jovens aparecem carregando um porco até a piscina. Em seguida, eles pulam com o animal dentro da água. Outras pessoas aparecem no vídeo presenciando o fato. Os homens continuam dentro da piscina com o porco no colo, chegam a segurar o animal pelo focinho e ainda jogam mais água nele.

De acordo com o delegado regional Marcos Pimenta, o vídeo teria sido gravado durante uma confraternização no fim de semana e divulgado nas redes sociais. “Os homens não são da região, mas têm familiares na cidade. Os envolvidos podem responder por crime de maus-tratos de animais”, afirma delegado.