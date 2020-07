Homem é preso em Juiz de Fora por tráfico e maus-tratos de animais

Homem recebeu duas iguanas dentro de uma caixa para transporte ilegal (foto: Polícia Civil/Divulgação)

Um homem de 21 anos foi preso na manhã desta sexta-feira suspeito de tráfico de animais silvestres e maus-tratos em Juiz de Fora. A prisão ocorreu no momento em que o investigado recebia uma encomenda postal contendo duas iguanas vivas no interior da embalagem. Ele também é investigado por posse de drogas para consumo pessoal.

O jovem será autuado e responderá em liberdade pelos crimes, tendo em vista a pena dos delitos. Já os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).





Foram localizadas também uma réplica de pistola e porções de maconha e de anabolizante, na residência do investigado. Já os animais foram encontrados presos em uma fita crepe e resgatados por policiais civis do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-tratos a Animais e do Núcleo de Acervo Cartorário da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora. Segundo a Polícia, eles estariam nessa situação há cerca de dois dias, durante transporte pelos Correios.





O delegado Samuel Neri, responsável pela prisão, disse que as diligências foram efetuadas após investigação. “Inclusive com troca de informações com o Departamento de Meio Ambiente em Belo Horizonte. Apurações realizadas acerca de tráfico interestadual de animais, de espécie silvestre, e que resultaram na prisão do destinatário da encomenda, ou seja, daquele que seria o suspeito de ter encomendado os animais”. Segundo ele, as apurações seguirão em andamento nos próximos dias.