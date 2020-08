Sem capacidade para novos enterros, prefeitura resolveu promover uma ampliação emergencial do cemitério (foto: Divulgação/PMCB)

Os moradores alegam que essa terra poderia estar contaminada com necrochorume e, uma vez realocada, a chance de contaminar o poço e assorear parte do ribeirão seria grande. A Resolução número 335 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), de 2003, traz diretrizes para a implantação de cemitérios.

A prefeitura, por meio de nota, esclareceu que toda a terra depositada no terreno foi removida da frente do terreno do cemitério e, segundo ela, não estaria contaminada. “A terra não está próxima ao córrego e essa mesma terra retornará ao cemitério para fazer o nivelamento acima dos jazigos. Salientamos que essa terra não tem características de necrochorume, pois ela se encontrava do lado de fora do cemitério”, afirmou.

Moradora da cidade, a auxiliar de serviços gerais Kathlhem Karine diz que a população de Capim Branco fica preocupada porque não houve análise da terra retirada do cemitério. Ela teme que possa estar contaminada.

“Essa terra onde está vai causar impacto ambiental e impacto na saúde de todos os capim-branquenses. Ali não é o local apropriado, deveriam colocar em um local onde não causaria dano ao meio ambiente e à população. É uma falta de respeito enorme a toda população o que está sendo feito”, afirma.

Para Libério Silva, doutor em geociências, o solo no entorno do cemitério pode sofrer contaminação. “O necrochorume pode ser levado para áreas adjacentes por movimento lateral em períodos chuvosos, contaminando esse solo com micro-organismos patogênicos e outros compostos presentes no corpo humano, que podem alcançar o meio, que não está preparado para recebê-lo. Isso pode causar danos irreparáveis”.

Moradores relataram que técnicos da Copasa estiveram no local para fazer uma análise. A filial da empresa na cidade foi contactada, mas ninguém foi localizado para comentar o assunto.

A expansão do cemitério inclui a aquisição de 260 jazigos pré-moldados, além da construção de muro e de uma nova entrada. Em matéria publicada pelo EM no último dia 7 de agosto, a secretária de Administração, Valéria Alves, ressaltou que a prefeitura “estuda possibilidades para a possível construção de um novo cemitério. Porém, o principal empecilho é que hoje o Município não possui nenhum terreno adequado (com possibilidade de autorização ambiental) e os que poderiam ser usados foram vendidos ou doados em gestões anteriores”.





Em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, umada prefeitura está causando polêmica entre os moradores. Sem ter mais lugar para enterrar os mortos, a administração municipal resolveu, retirando o muro da frente e estendendo a área. Mas aque está sendo removida para a obra estaria sendo despejada em um terreno que margeia oe muito próximo a um dos poços da Copasa, que abastece a cidade.