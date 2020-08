Sem espaço, Prefeitura de Capim Branco faz obra emergencial para ampliar cemitério

Apesar de Capim Branco, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ter apenas 28 casos confirmados de COVID-19, a prefeitura decidiu realizar uma obra emergencial para ampliar a estrutura do Cemitério Municipal. Segundo a administração municipal, mesmo com uma morte causada pelo coronavírus confirmada no último dia 4, o cemitério já estava com sua capacidade esgotada para sepultamentos.

“Essa obra é de suma importância para a população, pois o cemitério local encontra-se sem espaço para novos sepultamentos. A obra trará mais conforto e respeito às pessoas que perderem seus entes queridos”, informou a prefeitura por nota.





O início emergencial das intervenções pegou os vizinhos de surpresa na última segunda-feira. A movimentação de máquinas na Rua José Dias da Silva deixou os moradores insatisfeitos, que acionaram a Câmara dos Vereadores para averiguar a obra.





“Viemos verificar com os moradores, que nos ligaram desesperados ao verem a obra sendo iniciada. Fui à prefeitura, consegui o projeto, mas não vi o estudo de impacto de vizinhança. No projeto, consta que será construído um muro e colocadas grades, mas não somos favoráveis à colocação de grades por conta da poluição visual, já que não se trata de um cemitério parque. É uma obra necessária, mas a forma que está sendo iniciada não agrada”, afirmou o vereador Fábio de Oliveira (PSB), em entrevista na última terça-feira ao portal Por Dentro de Tudo.





A prefeitura informou que, como a obra está sendo realizada em caráter emergencial, não houve aviso prévio do seu início, mas que todo o acompanhamento da obra está sendo realizado e divulgado nas suas redes sociais. A secretária de Administração, Valéria Alves, ressaltou que a prefeitura “estuda possibilidades para a possível construção de um novo cemitério. Porém, o principal empecilho é que hoje o Município não possui nenhum terreno adequado (com possibilidade de autorização ambiental) e os que poderiam ser usados foram vendidos ou doados em gestões anteriores”.





As intervenções, segundo a administração pública, devem ser finalizadas em dois meses. De acordo com o último boletim epidemiológico, ate%u0301 o momento 278 casos foram notificados como suspeitos em Capim Branco. Destes, 28 casos foram confirmados, tendo 24 já recuperados, além de uma morte.

