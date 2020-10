Aulas da rede estadual de Minas terminarão no fim de janeiro de 2021; veja cronograma

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









O calendário montado pelo governo também prevê recesso entre os 12 e 16, por causa da Semana do Professor, antes de as aulas retornarem presencialmente no dia 19. No mesmo dia, o estado lançará um canal de “fale conosco”, para que as famílias possam entrar em contato com o Estado externando dúvidas e possíveis preocupações.





“A abertura de chamados e o acompanhamento das possíveis soluções serão acompanhadas diretamente por mim, com essa aferição cuidadosa de abertura e fechamento de chamados, dando a segurança às famílias de que todas as escolas estão seguindo esse funcionamento”, disse a secretária de estado de Educação, Júlia Sant’Anna.





Com o ano escolar previsto para terminar em 30 de janeiro do próximo ano, os alunos terão um mês de férias - em fevereiro. Desta forma, o próximo período letivo deve iniciar em março, de acordo com a secretária.





Avaliações a cada 14 dias





Neste primeiro momento, nas escolas estaduais, apenas alunos do 3º ano do ensino médio estão autorizados a voltar, por causa da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, o governo não descartou o retorno de novos anos de escolaridade no futuro. Avaliações serão feitas a cada 14 dias.





“A cada 14 dias, no âmbito do Minas Consciente, fazemos a aferição dos municípios em que houve a retomada das aulas presenciais, fazemos o cruzamento com os indicadores da saúde. Fazemos uma avaliação conjunta, pela viabilidade de inclusão de novos anos de escolaridade. A expectativa é que comece por alunos mais velhos e que vá fazendo a progressão para os mais novos”, conclui Sant’Anna.





Veja o cronograma para escolas estaduais





05/10 - Reabertura das escolas estaduais poderá acontecer a partir desta data, apenas para os profissionais, para organização do retorno e acolhimento;





05/10 a 07/10 - Avaliação Diagnóstica para alunos do Ensino Médio;





12/10 a 16/10 - Semana do Professor - Recesso Escolar;





19/10 - Início do atendimento presencial aos estudantes do 3º ano do ensino médio, desde que o município esteja na onda verde do Minas Consciente;





30/01/2021 - Término do ano escolar;





Fevereiro/2021 - Férias escolares





