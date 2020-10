Checklist, cronograma e avaliações: governo detalha regras para volta às aulas em Minas

Escolas estaduais de Minas poderão receber alunos do 3º ano do ensino médio a partir do dia 19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)









"Temos esse checklist colocado ponto a ponto para os diretores da nossa rede e essa entrega, a garantia da execução, será feita no dia 9 de outubro, 10 dias antes da volta presencial, com o acompanhamento dos inspetores escolares”, disse Sant’Anna.





A secretária reforçou que não é obrigatória a presença dos alunos em sala de aula, uma vez que as atividades remotas seguirão e a carga horária será contabilizada por meio da execução do Plano de Ensino Tutorado (PET). Professores estarão nas escolas nas primeiras e terceiras semanas do mês, enquanto nas segundas e quartas semanas o atendimento será feito on-line.





“Não há aumento de carga horária para o professor, porque tivemos o cuidado de fazer esse trabalho que dê a ele condições de fazer o atendimento de forma híbrida”, garante Júlia.





A decisão do retorno às aulas em municípios inseridos na onda verde do Minas Consciente ficará a cargo dos prefeitos. De acordo com a secretária, caso todas as localidades que atendam ao requisito façam a adesão ao retorno das atividades letivas presenciais, a estimativa é de que 60 mil alunos sejam atendidos.





“A expectativa é que recebamos, nos próximos dois dias, a sinalização dos municípios que farão a adesão. Isso é extremamente importante para garantir a operação de transporte escolar, fazer os repasses de recursos financeiros para a execução do transporte aos municípios”, afirma.





Cronograma





Na segunda-feira (5) está prevista a reabertura das escolas estaduais. Nessa data, apenas profissionais poderão comparecer às unidades de ensino para organização do retorno e acolhimento dos alunos.



Já entre os dias 5 e 7 deste mês, haverá uma avaliação diagnóstica on-line voltada para alunos do 3º ano do ensino médio, que começarão a ter atendimento presencial a partir do dia 19 – depois da semana do professor, entre os dias 12 e 16.





No mesmo dia de retorno às aulas presenciais, o governo lançará um canal de “fale conosco”, para que as famílias possam entrar em contato com o Estado externando dúvidas e possíveis preocupações.



“A abertura de chamados e o acompanhamento das possíveis soluções serão acompanhadas diretamente por mim, com essa aferição cuidadosa de abertura e fechamento de chamados, dando a segurança às famílias de que todas as escolas estão seguindo esse funcionamento”, destaca Sant’Anna.





Também na entrevista coletiva desta quinta, o governo anunciou o dia 30 de janeiro sw 2021 como data para o término do atual ano letivo. As atividades do calendário do ano que vem estão previstas para começar em março.





Avaliações a cada 14 dias





Neste primeiro momento, nas escolas estaduais, apenas alunos do 3º ano do ensino médio estão autorizados a voltar, por causa da preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



No entanto, o governo não descartou a possibilidade do retorno de outros anos de escolaridade mais à frente. Avaliações serão feitas a cada 14 dias.





“A cada 14 dias, no âmbito do Minas Consciente, fazemos a aferição dos municípios em que houve a retomada das aulas presenciais, fazemos o cruzamento com os indicadores da saúde. Fazemos uma avaliação conjunta, pela viabilidade de inclusão de novos anos de escolaridade. A expectativa é que comece por alunos mais velhos e que vá fazendo a progressão para os mais novos”, conclui a secretária.



Confira, na íntegra, o checklist a ser seguido em escolas estaduais





Após mais de seis meses sem receber alunos,de Minas Gerais, localizadas em municípios que estejam na onda verde do programae com o ‘ok’ dos prefeitos, poderão retomar atividades letivas presenciais . Nesta quinta-feira (1º), a secretária de estado de Educação,, detalhou as regras para que os estudantes possam voltar em segurança às salas de aula a partir do dia 19 deste mês.