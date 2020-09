Aulas presenciais? Confira as cidades mineiras que poderão reabrir escolas nesta segunda

O governo do estado anunciou nesta quarta-feira (30) que mais três macrorregiões mineiras avançaram à onda verde, fase menos restritiva do programa Minas Consciente. São elas: Leste, Jequitinhonha e Centro-Sul. A Norte também estava nesse parâmetro desde 2 de setembro.

Portanto, mais 133 cidades (veja lista acima), além daquelas do Norte do estado, podem reabrir suaspara aulas presenciais nesta segunda-feira (5). São 51 prefeituras no Leste, 51 no Centro-Sul e outras 31 no Jequitinhonha.

Apesar da evolução no Minas Consciente, as cidades que fazem parte dessas macrorregiões não precisam, necessariamente, abrir suas escolas. A decisão é dos prefeitos.

Entre outras medidas preventivas, os alunos deverão deixar seu material na escola e evitar contatos físicos entre si como beijos, abraços e apertos de mão.

As escolas deverão ser higienizadas a cada troca de turno. Também fazem parte do cronograma a adoção do distanciamento social entre as carteiras, alunos e funcionários, limpeza a cada três horas dos banheiros e cantinas e aferição de temperatura corporal na entrada.

VEJA AO FINAL DESTE LINK O PROTOCOLO COMPLETO