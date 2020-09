Onda verde segue em quatro regiões de Minas

Marcelo Cabral, secretário-adjunto de Estado de Saúde de Minas Gerais: "É preciso estar consciente de que a pandemia não acabou e, mesmo nos que se encontram na fase verde, é preciso continuar todos os procedimentos e medidas de distanciamento e higienização" (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/DA.PRESS)







Quatro macrorregiões de Minas continuam na onda verde do programa Minas Consciente, segundo o secretário-adjunto de Saúde de Minas, Marcelo Cabral, em coletiva no início da tarde desta sexta-feira. São elas Norte, Oeste, Centro-Sul e Triângulo do Sul. É a etapa que permite maior flexibilização do isolamento social e retomada de funcionamento de setores que permaneceram fechados ou com funcionamento restrito, mas mantendo algumas medidas restritivas a aglomerações, uso de máscaras e higienização de mãos.

Somente a macrorregião Nordeste se manteve na fase vermelha, a de maior risco, em que somente os serviços essenciais podem funcionar. As demais estão na amarela, mas podem evoluir na próxima semana, caso os indicadores de contaminação, transmissão e leitos ocupados se mantenham estáveis. Cabral disse acreditar que, caso as macrorregiões se mantenham em níveis estáveis conforme as recomendações do Minas Consciente, será possível avançar de forma mais breve. “É preciso estar consciente de que a pandemia não acabou e, mesmo nos que se encontram na fase verde, é preciso continuar todos os procedimentos e medidas de distanciamento e higienização”, advertiu.





O secretário também alertou os municípios que se encontram na onda verde situados em macrorregiões ainda na onda amarela, para que mantenham as medidas restritivas para que não haja retrocesso nos municípios vizinhos. Na coletiva, o secretário-adjunto elogiou a ação dos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, a quem atribui a responsabilidade pelos avanços no combate à COVID-19.





O estado registrou mais 3.184 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, elevando o total para 265.185, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde divulgado ontem. Foram mais 74 mortes confirmadas em 24 horas, chegando a 6.574 desde março. De lá para cá, 230.437 pessoas se recuperaram e ainda há 28.174 casos em acompanhamento. O número de municípios com registro da doença é estável há alguns dias: 842, dos 853 de Minas.





NÚMEROS

Pela segunda semana consecutiva, o Brasil registrou mais de mil mortes pela COVID-19 em apenas um dia. De segunda-feira até ontem, somente na terça-feira o país viu o registro diário de mortes atingir o patamar dos milhares. Ontem, mais 858 óbitos pela doença foram adicionados no balanço do Ministério da Saúde, que acumula 135.793 vidas perdidas pela pandemia. Além disso, mais 39.797 casos foram confirmados e, com isso, o país já soma 4.495.183 infectados.