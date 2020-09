Apesar de flexibilização em BH, prefeitura prega cautela para 'não morrer na praia'

Comitê de Enfrentamento à COVID-19 ressaltou a importância da utilização de máscaras de proteção facial. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Indicadores estão em ‘verde’

Embora a Prefeitura detenha, nesta sexta-feira, dado novo passo rumo ao arrocho das restrições adotadas por conta do novo, a saúde municipal ainda pregaquanto à prevenção.Durante a entrevista coletiva convocada para anunciar os avanços, como a autorização para abertura de lojas aos sábados , o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e os infectologistas que compõem o comitê responsável por nortear as tomadas de decisão da prefeitura, ressaltaram a importância da vigilância.“Ter uma segunda fase, de aumento no número de casos, depende de cada um de nós. Temos que usar, ficar em casa, sair para o que for essencial e higienizar as mãos com álcool gel — e água sabão sempre que for possível”, salientou Jackson.Para o médico Carlos Starling, a flexibilização não deve ser encarada como sinônimo de relaxamento total. O momento, segundo ele, aindaexige cautela.“Não é hora de relaxarmos. Não podemos confundir flexibilização com banalização. Tudo o que a gente não quer, neste momento, é morrer na praia. Não há justificativa para que percamos o direcionamento estabelecido. A disciplina para seguir o que está sendo planejado é absolutamente planejado”, sentenciou.“A flexibilização está acontecendo dentro do que foi planejado. A epidemia não acabou — longe disso”, observou o especialista.Atualmente, Belo Horizonte tem 1.713 leitos de enfermaria disponíveis, com uma ocupação de 42%. Os leitos de, por seu turno, apresentam uma ocupação de 43%. A velocidade de propagação da doença está em 0,95. Os três indicadores, utilizados pela saúde municipal para respaldar eventuais mudanças, estão no nível verde — tido como o mais seguro.