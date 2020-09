'Teremos uma vacina segura', diz secretário de Saúde de Minas Gerais

Carlos Eduardo Amaral afirma que Minas já está se preparando para organizar as etapas da vacinação em massa (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)



A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) promete se preparar de forma antecipada para a imunização contra o novo coronavírus, para que tudo esteja pronto no momento em que as vacinas forem registradas no Brasil. Em live na noite desta terça-feira (1º/9), o secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, anunciou que Minas já comprou equipamentos e vem organizando agenda para a vacinação em massa.

"Precisamos estar preparados para termos condições de levá-la a cada cidadão. Esperamos ter a rede estruturada, treinada e preparada para a ação", afirma o secretário, que na transmissão esteve acompanhado da diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis, Janaína Fonseca, e do secretário-adjunto de Saúde, Marcelo Cabral.





18:12 - 01/09/2020 COVID-19: Ipatinga adere ao Minas Consciente e reabre o Parque Ipanema imunização tem de ser segura e eficaz: "De forma nenhuma vamos antecipar a distribuição da vacina. Para fazer vacinação em massa é fundamental que tenhamos a validação de uma vacina. Isso significa que ela tem de passar por todos os estágios da comprovação científica, imunizando a pessoa. E ela tem de provar que é segura. O número de complicações tem de tender a zero". Carlos Eduardo afirma que atem de ser segura e eficaz: "De forma nenhuma vamos antecipar a distribuição da vacina. Para fazer vacinação em massa é fundamental que tenhamos a validação de uma vacina. Isso significa que ela tem de passar por todos os estágios da comprovação científica, imunizando a pessoa. E ela tem de provar que é segura. O número de complicações tem de tender a zero".





Janaína Fonseca, por sua vez, diz que Minas já tem programada a compra de acessórios para organizar as etapas da vacinação, ainda sem data prevista: "Vários processos de compras já estão em andamento, sobretudo seringas em agulhas, porque elas podem estar em falta no mercado. Depois iniciamos a fase de campanha, evidenciando os grupos de riscos. Aguardaremos as diretrizes do Ministério da Saúde. Em seguida, vamos evidenciar esta fase de aplicação e mapear os grupos que não foram imunizados".





Ela se mostra pouco confiante no surgimento da vacina ainda em 2020: "É um pouco difícil ter vacina neste ano. Talvez seja a partir de fevereiro do ano que vem".



Como estão os testes





As vacinas serão adquiridas pelo Ministério da Saúde e em seguida distribuídas aos estados. O Brasil trabalha essencialmente com duas imunizações. Por meio de uma parceria com a Universidade de Oxford, a Fundação Oswaldo Cruz já está na Fase 3 dos ensaios clínicos, que é a última etapa de testes em seres humanos para determinar segurança e eficácia.





O Ministério da Saúde prevê repasse de R$ 522 milhões para o processamento da vacina. E mais R$ 1,3 bilhão para trazer ao Brasil os insumos para a fabricação.



Além disso, estão previstos R$ 95 milhões em investimentos para adaptar os laboratórios de Bio-Manguinhos, da Fiocruz, no Rio.