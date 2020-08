Praças ficam lotadas durante o domingo em BH; entenda o risco

Ver galeria . 17 Fotos Muitas pessoas saíram de casa para visitar as praças da Assembleia e da Liberdade (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press )

Caminhar, sentar no banco e brincar com as crianças. A reabertura das praças em Belo Horizonte retomou velhos hábitos de seus visitantes. Na manhã deste domingo (30), o Estado de Minas registrou muito movimento na Praça da Liberdade e da Assembleia, ambas na Região Centro-Sul da capital. Especialista alerta sobre os perigos de contágio da COVID-19 nesses ambientes.









Ao analisar as imagens, Unaí Tupinambás, médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMG e membro do Comitê de Enfrentamento à Epidemia de COVID-19 em Belo Horizonte, não considera que houve aglomeração, mas alerta sobre os riscos.





“As pessoas não podem aglomerar mesmo em um espaço aberto”, disse o especialista. Unaí relembra que é necessário que as pessoas mantenham o distanciamento físico de, pelo menos, dois metros. E, sempre que possível, deve-se usar máscara.









Praça da Liberdade com muito movimento neste domingo (30) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

“Caso vá correr, nunca correr e andar ‘em pelotão’ (em grupo, próximos um do outro). Quando estou correndo, posso eliminar mais partículas virais. E essa partícula pode viajar mais de 20 metros”, alerta Unaí. “Andar em pequenos grupos, mantendo a distância entre cada um. Se possível, usar máscara. Se não for possível, usar o protetor facial”, recomenda.





Embora o risco de contágio do novo coronavírus em locais abertos e ventilados seja menor do que em ambientes fechados, o infectologista destaca que, com aglomeração, esse risco pode aumentar. “O ideal é correr sozinho. E se possível, em lugares desertos. Evitar de correr na praça, porque ali tem outras pessoas andando”, disse.





Perigo na Praça da Assembleia

Os riscos de contágio da doença respiratória também estão presentes no compartilhamento de brinquedos nos espaços públicos, como na Praça Carlos Chagas, conhecida como Praça da Assembleia.



Famílias com crianças lotaram a Praça da Assembleia (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)





EM mostrou que O espaço também chegou a ser bloqueado com grades. No mês passado, omostrou que domingueiros furaram o bloqueio do local para praticar exercícios. Com a liberação, o espaço acostumado a receber crianças lotou de famílias neste domingo (30).





Além da grande quantidade de pessoas no local, a reportagem flagrou o uso compartilhado de brinquedos de circuito, balanços e escorregadores entre os visitantes.





contágio da COVID-19. Nos parques municipais que foram reabertos , esses espaços de convívio compartilhado não foram liberados. Até a publicação desta matéria, a prefeitura não havia respondido se os brinquedos podem continuar sendo usados mesmo com o risco de





Praças podem ser fechadas novamente

Ao anunciar a reabertura das praças, em 20 de agosto, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, disse que se a população não respeitar, as grades podem voltar a bloquear o acesso aos locais





"É muito importante que, ao ir a uma praça da cidade, as pessoas sejam responsáveis. Sei que é muito difícil correr de máscara, mas é possível correr utilizando um protetor facial de acrílico, que prende na testa e cobre nariz e boca. É extremamente importante que as pessoas se conscientizem da necessidade fazer isso. Pode ir a uma praça? Pode, mas tomando todos os cuidados para evitar que tenhamos que fechar a cidade de novo", salientou.