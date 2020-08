Veja como foi o primeiro dia de reabertura de parques em BH

Criança brinca no jogo do memória: sem aglomeração (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)



O primeiro fim de semana de reabertura dos parques em Belo Horizonte é de calmaria suficiente para se ouvir o som dos pássaros que, muitas vezes, é abafado com o barulho da capital.





Frequentador aproveita a reabertura para fazer exercício na tranquilidade do parque (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

"Uma boa opção para poder espairecer um pouco em relação ao isolamento social", comenta o estudante de medicina, Jean Carlos de Melo, de 34 anos, enquanto observa o vento nas árvores no entorno do "Bebedouro dos Burros" (reprodução do monumento histórico de BH dentro do parque).





Ele ressalta que não enfrentou problemas para o agendamento necessário para a visita, e isso foi um facilitador. "Foi difícil esse tempo sem visitar um parque. Eu já costumava vir sempre porque sou um apreciador da botânica. É um cotidiano desde da infância", acrescenta Jean.

'Preso' há varios dias em casa, Vitor, de 6 anos, aproveitou o espaço para jogar bola (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

Após meses isolados em casa, o vendedor Wanderson Oliveira Paiva, de 43, resolveu dar um passeio com o filho assim que soube da reabertura. "A gente já estava em casa respeitando a quarentena. Com a segurança, decidimos vir hoje para espairecer a cabeça do rapaz", conta. O rapaz é Vitor de Souza Paiva, de 6. "Criança em casa não é fácil. Tem que ter jogo de cintura", revela. Animado em poder correr e chutar a bola com pai, Vitor insiste: "Vamos brincar, pai!".

Na entrada do parque, a conferência do agendamento feito pelos visitantes (foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)





Wanderson disse que se sente bem com o passeio, mas tem impressão de que falta mais gente no ambiente. "Moramos próximo e costumamos visitar todos os parques de BH. Estou me sentindo bem, mas tem pouca gente", menciona ainda sobre a saudade de ver o movimento.