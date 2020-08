Coronel Fabriciano pode desativar 30 leitos da UTI para pacientes com COVID-19

O Hospital José Maria Morais registra baixa procura de pacientes da COVID-19 em Coronel Fabriciano (foto: PMCF/Divulgação)

A Secretaria e Governança de Saúde de Coronel Fabriciano avalia a possibilidade de desativar 20 dos 30 leitos destinados ao tratamento da COVID-19 no Hospital Dr. José Maria Morais. Segundo a SGS, houve uma redução significativa no número de internações e também no número de casos positivos da doença.

A redução foi comprovada em gráficos comparativos dos casos positivos da COVID-19, que registraram uma queda de 75% no número de infectados em relação ao período em que a doença atingiu seu pico. Os gráficos analisados, segundo a SGS, registram dados desde 16 de março, data em que Coronel Fabriciano começou a contabilizar os primeiros casos, até esta semana. Na semana 28, quando o município registrou o “platô” do novo coronavírus, foram 329 casos, comparado a apenas 6 do levantamento mais recente.

Para os gestores da SGS, o surto já passou, mas a doença continuará, por isso é importante a população continuar adotando todas as medidas de proteção necessárias, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os trabalhos de monitoramento diário dos casos seguem sendo cumpridos e, caso permaneçam nessa proporção, será feito o remanejamento dos leitos para outros atendimentos clínicos.

Atualmente o Hospital Dr. José Maria Morais, possui 30 leitos de suporte ventilatório e 20 leitos de UTI, destinados ao tratamento da COVID-19. Deste total, apenas quatro leitos estão ocupados. De acordo com a direção do HJMM, houve uma queda drástica no índice de interação já quem em julho este número chegou a 114% no total.

No último boletim epidemiológico, o total de casos confirmados da COVID-19 chegou a 2.715, sendo que, deste total, 2.440 pessoas já se recuperaram. Fabriciano acumula 54 mortes desde o início da pandemia, com 1,9% de taxa de letalidade.

Mesmo com a possível desativação de leitos no HJMM, a SGS informou que em nenhum momento a população ficará desassistida e todas as decisões serão avaliadas pelo Comitê Gestor de Crise COVID- 19. Caso haja necessidade, os leitos poderão ser reativados para tratar a doença.

A SGS reforça que todo investimento feito no HJMM durante a pandemia ficará como patrimônio para a própria população, já que todos os equipamentos estarão disponíveis para outros atendimentos de acordo com a demanda, principalmente os leitos de UTI.

Os leitos da UTI-COVID-19 em Coronel Fabriciano podem ser destinados ao tratamento de paciente com outras doenças (foto: PMCF/Divulgação)

Santana do Paraíso

Por causa da diminuição de casos da COVID-19 na cidade, a SGS alterou o atendimento do Centro de Referência COVID-19, que funciona na Avenida Albert Scharlet, 135. A unidade passou a funcionar de segunda a sábado, das 7h às 19h. Aos domingos e feriados, não haverá atendimento. Nesses dias, os pacientes serão orientados a procurar a UPA 24h - Dr. Walter Maia, localizada na Avenida Maanaim, Bairro Silvio Pereira ll. Já nos casos de urgência, deve-se procurar o Hospital Dr. José Maria Morais, na Rua Argemiro José Ribeiro, 39, Bairro Santa Helena.

Em situação oposta a Coronel Fabriciano, Santana do Paraíso, onde fica o aeroporto da Usiminas e serve à região do Vale do Aço, continua registrando números expressivos de casos da COVID-19.

Nesta quinta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou mais 15 casos do novo COVID-19, sendo nove mulheres e seis homens, que estão em isolamento domiciliar. Com os novos números, a cidade chega a 1.825 casos confirmados. Dessa lista, 1.754 pessoas se recuperaram, cinco permanecem internadas e 23 morreram por complicações da doença. Outras 43 pessoas estão em isolamento domiciliar.

Ipatinga

A Prefeitura de Ipatinga registrou, nesta quinta-feira (27), mais três mortes em decorrência de complicações do novo coronavírus. Com esses registros, sobe para 154 o número de mortes pela COVID-19 na cidade.

Uma das vítimas da doença é uma mulher de 62 anos, que estava internada no Hospital Metropolitano da Unimed. A Unimed garantiu ao município que passou aos familiares da paciente todas as informações referentes ao quadro clínico e, após o óbito, orientações quanto aos procedimentos a serem adotados no sepultamento.





