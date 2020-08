Reclassificação permite abertura de academias em 417 cidades mineiras

As medidas preventivas contra a transmissão do coronavírus são necessárias, mas a manutenção da boa saúde também depende dos exercícios físicos. Esse é o argumento que sustentou a decisão do Comitê Extraordinário COVID-19 do governo de Minas a autorizar a reabertura das academias de ginástica na segunda etapa de flexibilização prevista no programa Minas Consciente, a onda amarela, sendo criado um protocolo para o retorno das atividades dos estabelecimentos. Até então, essas atividades estavam catalogadas na onda verde, a mais avançada em termos de funcionamento de estabelecimentos prevista no programa, incluindo aqueles considerados de alto risco para a transmissão da COVID-19.





A liberação vale para 417 dos 527 municípios mineiros que aderiram ao Minas Consciente, implementado pelo governo estadual para orientar a flexibilização das atividades econômicas durante o enfrentamento da pandemia. A decisão foi tomada em reunião do comitê realizada na terça-feira que, segundo a Secretaria de Estado de Saúde “analisou o cenário atual da pandemia e identificou a possibilidade de antecipar a reabertura para do setor”.





A mudança não afeta Belo Horizonte, onde as academias, fechadas desde o início da pandemia (em março), continuam sem funcionar, já que a capital mineira não aderiu ao Minas Consciente. Mas atinge grandes cidades do interior estado inseridas do programa, como Uberlândia (Triângulo), Juiz de Fora (Zona da Mata) e Montes Claros (Norte de Minas).





A Prefeitura de Juiz de Fora (568,47 mil habitantes) ainda não fez nenhum anúncio sobre a reabertura das academias. Mesmo assim, a decisão foi comemorada pelos empresários do setor. “É uma vitória para nós. Vai possibilitar que o nosso setor respire, afirma Diego Paiva, presidente da Associação das Academias de Juiz de Fora (Acad-JF). Ele afirma que passados cinco meses de fechamento, empresários do setor na cidade da Zona da Mata amargam grande prejuízos e boa parte deles não está conseguindo se manter na atividade. De acordo com Paiva, 49 das 238 academias de Juiz de Fora já fecharam.





Já a administração de Montes Claros (409,34 mil habitantes), que havia decretado a suspensão das atividades das academias na terça-feira, voltou atrás e liberou a abertura. As academias estiveram fechadas em Montes Claros no entre 21 de março e 18 de junho.





Dono duas academias no município norte-mineiro, Alberto Valter de Oliveira Barbosa reclama das restrições impostas pela prefeitura, seguindo o protocolo do comitê estadual da COVID-19. “Foram criadas restrições, como o distanciamento e a redução de funcionamento com o uso de 30% da capacidade máxima das academias. Só que as nossas despesas de aluguel e pagamento de funcionários continuam as mesmas”, diz Barbosa. “Dentro de médio prazo, será inviável manter as academias funcionando”, afirma o empresário. Segundo ele, há mais de 100 academias de ginástica em Montes Claros.





Em Uberlândia, que tem 691,3 mil habitantes, as academias também estão com as atividades suspensas desde março. A cidade anunciou reabertura marcada para amanhã.





De acordo com a deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, na reabertura, as academias deverão seguir os seguintes procedimentos: fechar para limpeza completa a cada duas horas; higienizar aparelhos após cada utilização; medir temperatura dos frequentadores na porta; posicionar equipamentos e garantir distância mínima de três metros entre os usuários.





CASOS E MORTES Até ontem, Minas Gerais registrava 185.062 casos confirmados de COVID-19, com 4.543 mortes. Estavam em acompanhamento 29.128 casos e 151.391 pacientes eram considerados recuperados. São 19.678 casos de internação hospitalar na rede pública e privada e a letalidade da doença é de 2,3%. No Brasil, foram 1.204 mortes por covid-19 pela doença entre qurta-feira e ontem, elevando o total de óbitos a 112.304, segundo dados do Ministério da Saúde. Com 45.323 novos registros da doença em 24 horas, o número total de confirmações da enfermidade no país chegou a 3.501.975. Desses, 2.653.407 (75,8%) correspondem aos que se recuperaram e 736.264 (21,0%) estão ainda em acompanhamento.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.