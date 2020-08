Minas Gerais tem quase cinco estupros por dia de meninas de até 14 anos

Ela ressalta a importância de colocar a saúde mental e biológica das vítimas em primeiro lugar. “A ausência de maturação biológica, social e psíquica é incompatível com a maternidade. Forçar uma criança, que já sofreu a violência sexual, a ser mãe é uma segunda violência que pode intensificar os sentimentos de tristeza, desamparo, ruptura de vínculos sociais, entre outros, bem como, sobretudo, interromper o seu processo de desenvolvimento”, completou.





A psicóloga ressalta ainda que a gravidez é percebida tardiamente pela criança ou adolescente. “Em muitos casos em que há criança grávida e, logo, sempre em decorrência de estupro, a percepção da própria gravidez é mais demorada, por isso em muitos casos a busca pelo aborto é um pouco tardia. Mesmo a noção do funcionamento do próprio corpo ainda está em desenvolvimento”, diz a especialista.





Ativistas que atuam na defesa do direito da mulher alertam para os danos que uma gravidez na infância e adolescência pode causar. “O Brasil é o 4º país no ranking mundial de casamentos infantis e esse número está associado à gravidez precoce. O casamento infantil é responsável por 30% da evasão escolar no mundo todo. “Precisamos garantir que essas meninas tenham o direito automático ao aborto”, destaca Natacha Orestes, integrante do Sangra Coletiva.

Vítimas de abuso têm direito ao aborto

A legislação brasileira estabelece que a vítima de estupro não precisa apresentar boletim de ocorrência para ter o direito ao aborto legal garantido. “Legalmente, ela não precisa de nada. Não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de recomendação médica ou qualquer outro tipo de laudo”, explica a coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), advogada Juliana Alvim. Também não há limite de semanas de gestação para realização da interrupção quando a vida da mulher está em risco ou quando o feto é anencéfalo. Já em caso de estupro, a lei determina que o aborto induzido seja realizado até a 20ª semana de gestação, ou 22ª, se o feto pesar menos de 500 gramas, de acordo com o artigo 128 do Código Penal brasileiro.





O aborto em crianças e adolescentes é um procedimento cirúrgico, portanto, exige cuidados e impõe riscos às pacientes. Segundo Sara Paiva, médica ginecologista e obstetra do Hospital das Clínicas (HC-UFMG), quanto antes a intervenção for feita, menores as chances de complicações. “Os riscos estão diretamente relacionados à idade gestacional. Quando a gestação já está mais avançada, tem maior risco de infecção e complicações do próprio ato cirúrgico”, explica a coordenadora do Serviço de Atendimento de Violência Sexual do HC-UFMG.





Canais de denúncia

Canais de denúncia

Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA)
Endereço: Avenida Nossa Sra. de Fátima, 2175, Bairro Carlos Prates
Telefone: (31) 3228-9000
Ligue 100 - quando a violência for contra crianças