Coronavírus: sem pico, Minas chega a 4.306 mortes e 177 mil casos

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA PRESS)

Minas se mantém no platô na curva de COVID-19, com estabilização nos registros, no entanto em um patamar elevado. De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta terça-feira (18), foram confirmados 2.072 novos casos da doença, totalizando 117.787.

O secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, enfatiza que há diferença na curva quando se compara a data das mortes e a confirmação delas. Segundo ele, quando se olha para a data de ocorrência verifica-se uma tendência de estabilização dos números. Ainda não há indicativos de queda, mas o secretário afirma que não há crescimento no número de mortes.

De acordo com evolução da doença, Minas não passou por um pico, com aumento dos casos e mortes de forma abrupta. As mortes e casos se distribuem ao longo do tempo, desde o início do registro das primeiras mortes em março.