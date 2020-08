Coronavírus: Nova Lima reabre comércio a partir desta terça; bares, academias e clubes seguem vetados

O comércio não-essencial está autorizado a funcionar em Nova Lima, na Grande BH, a partir desta terça-feira (18). Em decreto publicado na noite dessa segunda (17), a Prefeitura permite o funcionamento de estabelecimentos até o próximo dia 29, com exceção de bares, academias, clubes e feiras, que seguem fechados.

O município está seguindo o, plano de retomada do comércio do governo de Minas, que possibilitou que a Prefeitura seguisse com a reabertura até o dia 29. Na ocasião, o Executivo do estado fará uma nova avaliação sobre a situação da pandemia na cidade. Em 1º de agosto, também por orientação do programa estadual, o comércio não-essencial foi fechado em Nova Lima