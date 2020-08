A mulher descartou o corpo da filha na lixeira de um banheiro de hipermercado, em Contagem (foto: Reprodução de vídeo)

Um vídeo, obtido pela Polícia Civil e divulgado na manhã dessa segunda-feira, é a principal prova no inquérito que investiga a morte de um bebê recém-nascido, encontrado dentro da lixeira de um banheiro, em um hipermercado em shopping de Contagem. A autora do crime é a mãe da criança, que já está presa. Ela foi identificada e conduzida à Delegacia de Contagem no dia seguinte ao encontro do corpo.

Segundo a delegada Elisa Moreira, que comandou as investigações, a mãe, de 29 anos, asfixiou a criança, do sexo feminino, logo após o nascimento, como foi comprovado pela perícia técnica, apesar de ela ter dito em depoimento que a criança teria nascido morta.

Vídeo mostra momento em que a mãe deixa corpo da filha recém-nascida em banheiro de hipermercado pic.twitter.com/buekbgj8fS — Estado de Minas (@em_com) August 17, 2020

A mulher, segundo a Dra. Elisa, contou que a filha não seria de seu marido e que seu casamento não ia bem. E também que pretendia ter a filha no interior e criá-la longe do companheiro.

A mulher disse também, segundo a delegada, que conseguiu esconder a sua gravidez do marido e que a menina nasceu com 37 semanas de gestação.

Pelo homicídio, segundo a Dra. Elisa, a mãe será indiciada por homicídio por motivo fútil, por asfixia de incapaz, o que proporciona o aumento da pena, e também por ocultação de cadáver. A delegada afastou qualquer suspeita sobre a participação do marido no crime.