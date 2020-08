Um homem morre e outro fica ferido em festas clandestinas em Manhuaçu

Festas clandestinas fizeram duas vítimas na cidade da Zona da Mata de Minas Gerais (foto: Divulgação/Prefeitura de Manhuaçu) Manhuaçu, Zona da Mata mineira. Em duas festas clandestinas foram registrados um assassinato e uma tentativa de homicídio. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado. O segundo, na tarde de domingo. O final de semana foi bastante agitado em, Zona da Mata mineira. Em duasforam registradosum assassinato e uma tentativa de homicídio. O primeiro caso aconteceu na madrugada de sábado. O segundo, na tarde de domingo.





O corpo de um homem, Moisés Fabrício Campos Borel, de 22 anos, morto com um tiro no rosto, foi encontrado no quintal de uma retífica. Foi o primeiro mistério para os policiais de Manhuaçu.

Segundo uma testemunha, uma festa acontecia na Rua José Tertuliano Hott, acesso do Bairro Lajinha. Essa testemunha contou aos policiais que estava dormindo na escadaria nas proximidades da bomba d’água quando foi acordada pelo barulho de um tiro.





Os policiais encontraram manchas de sangue pela casa onde ocorria a festa, além de telhas quebradas. Concluíram que a vítima teria pulado a janela, depois de ter sido ferida, caído sobre o telhado e depois fugido atravessando o rio.



Chegou, no entanto, somente até um quintal, do outro lado, onde foi localizado morto. Além do tiro no rosto, tinha uma facada nas costas.





Nas investigações, a polícia descobriu que a vítima havia discutido com dois homens na festa. Eles acabaram identificados e presos. No total, são quatro suspeitos de envolvimento na morte de Moisés.





Um deles, Dionatam Florindo Marques, de 25, conhecido como Aranha, foi encontrado escondido numa casa. Outro suspeito estava no mesmo local, Tiago Afonso Dutra Pimentel, de 19 – ele tentou fugir dos policiais, mas foi alcançado e preso.





Um jovem de 17 anos, que também teria participado do crime, foi localizado no Bairro Villa Nova. O quarto suspeito, identificado como sendo Weslley Fochat Nogueira, de 22, está foragido.





Tentativa de assassinato





Em outra festa clandestina, também em Manhuaçu, um adolescente, de 17 anos, foi baleado.



A PM recebeu denúncia sobre uma festa numa quadra poliesportiva, na qual tiros teriam sido ouvidos.









O autor dos disparos, um homem de 18 anos, fugiu, mas foi localizado e preso. As causas da tentativa de homicídio ainda são desconhecidas.



A vítima disse não ter ideia de motivo para alguém querer matá-lo. A polícia ainda tomará o depoimento do suspeito de atirar.





Festas proibidas





Segundo comunicado da prefeitura, nenhuma das duas festas poderia ter ocorrido, pois os eventos estão proibidos na cidade. Por isso, estão sendo investigados os autores das comemorações – eles serão autuados e multados.