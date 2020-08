Passos: idoso é morto pelo sobrinho após discussão sobre pão na geladeira

Idoso é morto dentro de casa (foto: Reprodução/Google Street View)

Alan Roque, de 60 anos, foi morto após umacom o sobrinho no Bairro Nossa Senhora das Graças, em, no Sudoeste de Minas. Oaconteceu na noite de sábado (15).

De acordo com a polícia, o sobrinho da vítima, um pintor de 26 anos, contou que Alan estava alcoolizado e que começou a discutir por causa de um pão na geladeira. Segundo o boletim de ocorrência, nesse momento, o tio pegou a grade da geladeira e tentou agredir o sobrinho, que revidou. Em seguida, o jovem tomou a grade e atingiu a cabeça do idoso diversas vezes.

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos (foto: Reprodução documento)

Alan foi socorrido pelo SAMU e levado a Santa Casa da Cidade. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o idoso passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi enterrada no fim da tarde de domingo (16), no Cemitério Municipal da cidade. De acordo com familiares, Allan era catador de sucatas e não tinha filhos.

O jovem foi preso em flagrante pela Polícia Militar e encaminhado para a delegacia da cidade. Ele foi ouvido e liberado. De acordo com a Polícia Civil, o delegado de plantão não teve conhecimento da morte da vítima. Na noite de sábado, o crime foi registrado como lesão corporal e um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Agora, com a confirmação da morte do idoso, o crime é investigado como homicídio. O jovem deve ser ouvido novamente.