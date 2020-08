Jovem de 18 anos é assassinada enquanto passeava com namorada em Venda Nova

Crime aconteceu na rua Leonardo Agostinho Matoso (foto: Reprodução/Google Street View) assassinada com um tiro à queima-roupa. A suspeita é de que a motivação do crime seja acerto de contas do tráfico. Era noite de domingo (17) quando uma jovem de 18 anos passeava com sua namorada pelo Bairro Jardim dos Comerciários, em Venda Nova, e foicom um tiro à queima-roupa. A suspeita é de que a motivação do crime sejade contas do tráfico.









Um dos tiros atingiu a jovem nas costas e os suspeitos fugiram, em sequência. A namorada disse que foi empurrada pela própria vítima para que não fosse acertada pelos disparos. Logo em seguida, os militares foram acionados.





Ao chegar no local, os policiais se depararam com a vítima caída no chão, já sem vida. Ela usava uma blusa preta e uma bermuda de tactel florida. O SAMU compareceu ao local e constatou o óbito; foram mobilizados também a equipe de homicídios, a perícia e o rabecão da Polícia Civil.





Na cena do crime, foram localizadas três cápsulas de munição calibre 380. Pertences pessoais da vítima foram recolhidos e entregues a familiares. A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia Especializada em Investigação de Homicídios de Venda Nova.