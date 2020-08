Motorista é preso com 11 kg de pasta base de cocaína na BR-262, em Betim

PRF encaminhou o caso para a PF (foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal) motorista de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desse domingo na BR-262, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem transportava 11 kg de pasta base de cocaína no carro que dirigia. Umdefoi preso em flagrante pela) na noite desse domingo na, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O homem transportavadeno carro que dirigia.









Segundo os policiais, a droga partiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. O destino seria a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. O detido não tinha antecedentes criminais e informou que receberia R$ 5 mil para fazer o transporte do material.





O homem informou ainda que aceitou o serviço pois estava sendo ameaçado de morte. Ele, o carro e o material foram encaminhados à uma sede da Polícia Federal (PF), que deu sequência ao caso.