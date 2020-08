Polícia apreende 600 quilos de maconha em veículo furtado de prefeitura mineira

Apreensão totalizou pouco mais de meia tonelada de maconha na BR-153, em Monte Alegre de Minas (foto: Divulgação/PRF)

Barras de maconha que totalizavam 600 quilos foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite deste domingo (16), em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Segundo a PRF, os entorpecentes estavam escondidos na parte debaixo de um micro-ônibus furtado da Prefeitura de Carmo da Mata, no Centro-Oeste do estado.

Ainda de acordo com a polícia, ocontou que vinha do interior do estado de São Paulo. Como o micro-ônibus estava em nome da prefeitura, os policiais desconfiaram da história, já que não justificaria um veículo de Carmo da Mata vir de outra unidade federativa.

Com isso, os policiais buscaram pelas informações do veículo e descobriram, diretamente com a prefeitura, que havia uma queixa de furto contra o micro-ônibus.

De imediato, a guarnição fiscalizou o micro-ônibus e encontrou a maconha debaixo do veículo, em compartimentos secretos. O motorista foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Fedral em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

A apreensão aconteceu na altura do Km 58 da BR-153.