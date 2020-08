Bombeiros procuram por homem desaparecido na Grande BH

Equipes de militares se dividiram em duas frentes para encontrar o homem: buscas terrestres e mergulhos em lagoa (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

O Corpo de Bombeiros procura desde o fim da manhã deste domingo (16) por José Adailton Santiago, de 58 anos. Ele está sumido desde sábado (15) e se perdeu em uma mata localizada nas proximidades de um sítio de sua família, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, José Adailton temA suspeita dos familiares é de ele tenha se afogado em uma lagoa próxima ao local.

Duas equipes de salvamento se deslocaram ao local inicialmente. Depois, mais duas viaturas foram empenhadas. Posteriormente, outra mais. Uma dessas equipes se destina apenas às buscas na lagoa, por meio de mergulhos.

As outras equipes procuram pelo homem a pé, na mata localizada na região. Por enquanto, a tendência é que as buscas continuem no período noturno, segundo os bombeiros.

O comandante da operação, contudo, deve avaliar a continuidade ou não dos trabalhos com o decorrer das horas, informou a corporação.