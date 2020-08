Família estava em um Fiat Uno (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação) embriaguez invadiu a contramão ao fazer uma curva acentuada e provocou um acidente envolvendo outros dois veículos na BR-040, em Ibirité neste domingo (16). Em um dos carros estava uma mulher, de 50 anos, que morreu ainda no local, o filho dela, de 10 anos, e o marido, que ficaram gravemente feridos e foram socorridos para um hospital. Um motorista que apresentava sinais deinvadiu aao fazer uma curva acentuada e provocou um acidente envolvendo outros dois veículos na BR-040, em Ibirité neste domingo (16). Em um dos carros estava uma mulher, de 50 anos, que morreu ainda no local, o filho dela, de 10 anos, e o marido, que ficaram gravemente feridos e foram socorridos para um hospital.





Para a PM, o condutor do Honda Civic, de 32 anos, alegou que não se lembrava do ocorrido. Ele sofreu escoriações e recusou atendimento médico. Convidado a fazer o teste do bafômetro o homem também se recusou, mas disse que havia consumido algumas cervejas. Ele foi encaminhado a delegacia e teve a Carteira Nacional de Habilitação recolhida.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira