De volta ao Minas Consciente, Nova Lima notifica comerciantes que insistem em manter lojas abertas

Desde o dia 1º de agosto, os serviços não essenciais estão obrigados a manter as portas fechadas em Nova Lima, mesmo assim muitos lojistas continuam desrespeitando o protocolo. Nesta terça-feira (11), osque ainda estavam com os estabelecimentos abertos irregularmente forampela Guarda Municipal da cidade.

Desde o dia 5 de maio, o comércio em Nova Lima estava funcionando sem restrições, seguindo somente as orientações sanitárias recomendadas. A prefeitura informou que durante esse período de flexibilização as decisões eram tomadas de acordo com a análise dos dados epidemiológicos do município. “As providências estavam funcionando de forma até muito boa”, afirma o prefeito.





Após a decisão judicial, a administração municipal ainda tentou argumentar com o TJMG baseando sua defesa no fato de que a maioria das lojas da cidade seriam pequenas e não estariam gerando aglomerações.





Lucas Leôncio, dono de uma loja de roupas em Nova Lima, conta que seu faturamento vinha melhorando nos últimos meses. “Muita gente de Belo Horizonte estava vindo fazer compras em Nova Lima, pelo fato de o comércio estar aberto aqui”, explica.





O empresário lamenta o fechamento do comércio e a falta de adesão da população às medidas sanitárias. “Infelizmente o pessoal não colabora. A gente estava limitando o número de clientes na loja, fazendo desinfecção, mas tinha muita gente na rua desrespeitando o distanciamento”, relata.





Decisão judicial



Segundo a decisão judicial, uma multa diária de R$ 100 mil poderá ser aplicada caso a cidade não cumpra as deliberações do plano Minas Consciente. No texto, a juíza Maria Juliana Albergaria chama atenção para as estratégias de contenção do coronavírus em Nova Lima. “Revelou-se também que o município já contava com número de infectados pela doença, um dos maiores da Região Metropolitana, e que tal número se fez crescente”.

Boletim epidemiológico

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pelo município, Nova Lima contabiliza 1.794 casos confirmados de COVID-19 e 12 óbitos. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria é de 37%, e 33% dos leitos de CTI estão sendo usados no município.