Ação na Justiça pede que PBH coloque 100% dos ônibus na rua

Impetrado nessa quarta-feira (12), o processo defende que a redução de 40% no fluxo do determinada por meio do decreto 17.362 , é incompatível com a reabertura do comércio - autorizada desde de 5 de agosto.A ação popular, que tramita na 2ª Vara da Fazenda da Pública Municipal, reconhece a razoabilildade do decreto editado em 22 de maio pelo prefeito(PSD), com o objetivo de diminuir o tráfego nas ruas - consequentemente, a disseminação do novo coronavírus. Entretanto, observa que a medida é conflitante com o processo de flexibilização do isolamento social , que intensifica o deslocamento da população.