Lar de idosos em Pirapora tem surto de COVID-19

Com seis funcionários diagnostiados com o novo coronavírus, Casa de Idosos São Vicente de Paulo, em Pirapora, está com dificuldades de funcionamento (foto: Reprodução/Google Street View) O Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, em Pirapora, no Norte de Minas, teve um surto do coronavírus. No último fim de semana, uma interna na instituição, de 69 anos, morreu em decorrência da doença. Testaram positivo para a COVID-19 seis funcionárias e um morador do asilo.









Geraldo Hernando disse que o surto teria surgido a partir de um funcionário que foi contagiado pelo coronavírus e permaneceu assintomático. Ele ressaltou que a entidade tomou as medidas preventivas contra o coronavírus.





"Criamos uma nova portaria para entrada dos funcionários, que têm que trocar de roupa e higienizar os sapatos para o acesso à instituição. Todas as mercadorias que recebemo são toalmente higienizadas”, informu o presidente do asilo de Pirapora.





Ele disse que a entidade está precisando do auxílio de voluntários. E, por isso, solicitou a cessão de mais funcionários por parte da Prefeitura de Pirapora, para cobrir a demanda diante do afastamento das servidoras afastadas por causa da COVID-19. No entanto, a Municipalidade não teve como ceder os funcionários por causa do impedimento pela Lei Eleitoral.





Contaminação em outros asilos de Minas

Outras instituições de idosos de Minas Gerais tiveram surtos do coronavirus. O Lar São Vicente de Paulo, de Alfenas, no Sul de Minas, registrou 19 mortes em decorrência da COVID-19, com a maioria dos seus internos e funcionários contaminados com a doença.





O Abrigo Frei Anselmo, em Unaí, no Noroeste do estado, teve 19 internos que morreram com o coronavírus, com 101 casos confirmados.