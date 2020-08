No dia em que a Rússia registrou a primeira vacina da COVID-19, o Estado de Minas realiza levantamento das vacinas testadas ou desenvolvidas no Brasil e em Minas. Duas candidatas a imunizante contra o novo coronavírus estão sendo testadas em humanos no Brasil, uma desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório Astrazeneca e a CoronaVac, desenvolvida pela biofarmacêutica chinesa Sinovac Biotech, cujos testes da fase 3 da terceira etapa estão sendo aplicados por pesquisadores da UFMG, considerada a mais crítica do processo. “Agora, é o mundo real”, define o professor Flávio Fonseca, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da instituição, virologista e pesquisador do CTVacinas.

Até o momento, a chinesa foi aplicada em 20 dos 850 voluntários necessários nesta fase 3. Uma terceira vacina, em desenvolvimento pelo CTVacinas da UFMG, entrou na etapa 2, quando são feitos testes em animais. Os pesquisadores estimam que a etapa 2 deve levar de quatro a seis meses e logo depois devem iniciar os ensaios clínicos em humanos.

O desenvolvimento de vacina compreende três etapas, divididas em cinco fases: a primeira (bancada de laboratório) e segunda etapas (teste pré-clínico) têm, cada uma, respectivamente, uma fase, enquanto a terceira etapa (ensaio clínico), com aplicação da substância em humanos, é compreendida por três fases. O ensaio clínico consiste em três fases, que medem, sucessivamente, a segurança, geração de anticorpos e eficácia. A Oxford/Astrazeneca e CoronaVar estão na etapa 3. A vacina do CTVacinas chegou à etapa 2.

Na primeira fase da terceira etapa, o pesquisador avalia se o grupo testado apresentou algum efeito colateral. Na fase seguinte, é verificado se foram gerados anticorpos e células de imunidade. A última fase da terceira etapa avalia a eficiência, se de fato a substância protegeu os voluntários do vírus. Nessa última fase, são realizados testes em grande número de voluntários, sendo que alguns recebem o medicamento e outros, substância placebo.

A CoronaVac será aplicada em 850 voluntários. Depois que recebem a substância, eles voltam à vida normal. Os cientistas então, depois do acompanhamento, analisam se a substância candidata a vacina protegeu percentual expressivo dos voluntários.

O médico Mauro Teixeira, professor do Departamento de Bioquímica e Imunologia, coordenador do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Fármacos do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, é o responsável pelos testes. Ele foi procurado pela reportagem, mas, por meio da assessoria, disse que está envolvido com ações de sua pesquisa e não pôde atender a imprensa.

O professor Flávio Fonseca, do Departamento de Microbiologia do ICB, virologista e pesquisador do CTVacinas, acredita que é pouco provável que os laboratórios comecem a vacinar grupos populacionais em massa antes de 2021. Flávio acredita que, mesmo que os pesquisadores acelerem, os resultados da fase 3 das vacinas em ensaio clínico devem ficar prontos até o final deste ano.

"A intenção publicizada por alguns laboratórios é de começar a vacinar grupos específicos até antes do fim de 2020, mas estamos falando de uma vacinação experimental. Vacinação em massa, de uma população como a brasileira, dificilmente vai acontecer antes de 2020. Estamos com perspectiva de início de vacinação em 2021 se os resultados dessas substâncias forem realmente bons", diz Flávio.

A Universidade de Oxford e a Astrazeneca, que publicaram os resultados das etapas 1 e 2 da candidata a vacina, adotaram tecnologia inédita. Não há nenhuma vacina humana licenciada que use essa tecnologia. “São bons resultados, muito promissores. Mas a fase três da terceira etapa é a mais crítica. Na fase 1, avalia-se se tem efeito colateral; na fase 2, se gera anticorpos e imunidade. Agora, na fase 3, é o mundo real. A eficácia é avaliada agora. Há grande chance de dar certo, mas, em ciência, só testando. Só provando. A fase crítica começou agora”, afirma Flávio.

Ainda não há publicações em revistas científicas sobre os resultados da CoronaVac. Na fase 3 da terceira etapa, milhares de voluntários são imunizados. No entanto, a exposição ao vírus ocorre de forma natural, ou seja, no cotidiano da cidade em que cada voluntário vive. Por isso, essa fase é realizada, preferencialmente, em localidades onde esteja ocorrendo a infecção. Com alto número de casos e curva de transmissão ascendente para a COVID-19, o Brasil foi escolhido para os testes. (MMC)





CANDIDATOS A IMUNIZANTE

Células infectadas pelo novo coronavírus: busca por vacina provoca corrida internacional (foto: Handout/AFP)



Conheça a tecnologia de três vacinas em teste contra o coronavírus no Brasil





» Oxford/Astrazeneca – Vacina chamada de vetor viral. Um gene que codifica uma proteína do coronavírus é inserido no genoma de outro vírus, chamado de adenovírus, por engenharia genética. Nesse caso, é um adenovírus de chimpanzé, não patogênico para o ser humano. O adenovírus, dentro do DNA, leva um pedacinho do genoma do coronavírus. Quando entra em uma célula humana se multiplica e produz, além da própria proteína, também a proteína do coronavírus. O sistema imunológico gera resposta imune, células de defesa, contra todas aquelas proteínas do adenovírus (vetor viral) e também contra a proteína do coronavírus cujo gene foi inserido por engenharia genética.

» CoronaVac – É uma vacina clássica, composta por vírus morto. O vírus é multiplicado em laboratório e inativado por meio de processos físicos e químicos. Já há vacinas humanas que adotam essa estratégia. Por exemplo, a vacina tradicional usada no Brasil contra a gripe é composta por vírus morto.





» Vacina CTVacinas – É semelhante à vacina da AstraZeneca. Usa um vírus da gripe atenuado, não replicativo. Um gene que codifica a proteína do coronavírus é inserido no genoma desse vírus. Quando entra na célula, o vetor viral tem o vírus vacinal (da gripe) e a proteína do coronavírus. O sistema imune não faz distinção, reagindo aos dois.