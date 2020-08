Leitos da UTI COVID-19 de Coronel Fabriciano estão liberados

Técnico da Vigilância Sanitária de Coronel Fabriciano durante a inspeção no HJMM (foto: Imprensa/PMCF)

Os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos clínicos do Hospital Dr. José Maria Morais foram liberados nessa terça-feira (10) pelos técnicos da Vigilância Sanitária e Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano.



20:13 - 10/08/2020 Veja quais são os bairros de BH sem casos de COVID-19 interditados pela Secretaria de Estado de Saúde desde o dia 5 desse mês. Na inspeção realizada pelos técnicos, ficaram comprovadas as adequações exigidas pela Secretaria de Estado de Saúde.



A inspeção também comprovou que o HJMM dispõe de todos os EPI’s necessários ao atendimento da ala COVID-19, com antibióticos, ventiladores e monitores com capnografia e pressão intra-arterial em todos os leitos de UTI.



Além dos leitos de UTI, o HJMM também conta os leitos de internação (enfermaria) exclusivos para o tratamento da COVID-19. As capacidades técnicas, sanitárias e de infraestrutura do hospital também foram observadas durante a inspeção, que também analisou documentos e contratos de prestação de serviços.





Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o HJMM já recebeu mais 130 internações, sendo que mais de 80 receberam alta hospitalar após se recuperaram da doença. A Prefeitura de Coronel Fabriciano, que administra o hospital, informou que a taxa de letalidade por COVID-19 no município é de 1,52%, a menor do Vale Aço e a terceira menor do Estado dentre os municípios com mais de 100 mil habitantes. No último boletim Boletim Epidemiológico, publicado nessa segunda-feira (10), consta que o HJMM está com 18 pacientes em internação: 16 residentes de Fabriciano e dois, de outras cidades.





Processo de interdição





A interdição do HJMM foi solicitada pelo Ministério de Coronel Fabriciano no fim do mês de julho. No domingo, 2 de agosto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a liminar que determinava a interdição total dos leitos do HJMM. Na decisão, a desembargadora de plantão, Sandra Fonseca, afirmou que o Hospital Dr. José Maria Morais tinha plenas e totais condições de acolhimento integral dos pacientes, contando com máquinas de hemodiálise e diálise em pleno funcionamento para os pacientes da UTI COVID-19.





Segundo a direção do HJMM, uma máquina de hemodiálise que estava estragada, foi consertada no dia 29 de julho, como determinado pelo SRS-MG. No dia seguinte, foi utilizada em procedimentos de hemodiálise. Mesmo assim, naquela ocasião, a SRS-MG e a Central de Regulação decidiram pela transferência de pacientes com COVID-19 para outras unidades hospitalares, como a de Caratinga, distante 200 quilômetros de Coronel Fabriciano. No dia 5, a SES/MG confirmou a interdição, e solicitou a Prefeitura de Ipatinga, que recebesse os pacientes COVID-19 encaminhados ao HJMM pelo SUS/Fácil.