Semana começa com estabilidade nos óbitos de COVID-19 no Leste de Minas

Policlínica de Governador Valadares (foto: Juninho Nogueira/Divulgação) COVID-19 em Governador Valadares, a maior cidade do Leste de Minas Gerais. A cidade não registrou óbito no domingo, de acordo com boletim epidemiológico da prefeitura, e o total de mortes da úlltima semana (17) repetiu o da semana anterior. No total, a cidade contabiliza 164 óbitos confirmados em 30 ainda sob investigação.



O número de casos confirmados atingiu um número de 4.949 pessoas. Deste total, 4.461 estão recuperados da doença. Outros números que trouxeram alívio e esperança aos moradores da região estão relacionados à ocupação de leitos UTI/SUS, que caíram em relação à semana passada. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 53,5% de ocupação nos leitos UTI/SUS, que estão no Hospital Municipal e no Hospital Bom Samaritano. Na semana anterior, esse marca havia sido de 62,8%. Na rede particular, a ocupação caiu de 96% para 84%.





Já em Ipatinga, maior cidade do Vale do Aço, o número de casos segue em evolução. No boletim de domingo, o total de casos confirmados chegou a 6.251. A única morte por COVID-19 do domingo foi a de um homem com 70 anos, morador do Bairro Vila Formosa, que estava internado no Hospital Márcio Cunha. A família desse homem recebeu as informações detalhadas sobre o óbito e as orientações que deveriam ser seguidas para o sepultamento, conforme protocolo do Ministério da Saúde.





Santana do Paraíso registrou a morte de uma mulher de 66 anos, que estava internada desde o dia 1o de agosto. A coleta para o exame foi realizada no dia 2 e o resultado positivo foi divulgado no sábado.



No Hospital Dr. José Maria de Morais, em Coronel Fabriciano, o atendimento aos pacientes de COVID-19 seguiu em seu ritmo, apesar da interdição de leitos UTI para pacientes encaminhados pelo SUS Fácil. A direção do hospital afirmou já ter solucionado os problemas apontados pela Superintendência Regional de Saúde e aguarda uma nova vistoria no local. Os pacientes com casos leves de COVID-19 são atendidos e tratados na Unidade Referência da Rua Alberto Sharlet, 130. Perto de Ipatinga, na Região Metropolitana do Vale do Aço,registrou a morte de uma mulher de 66 anos, que estava internada desde o dia 1o de agosto. A coleta para o exame foi realizada no dia 2 e o resultado positivo foi divulgado no sábado.No Hospital Dr. José Maria de Morais, em, o atendimento aos pacientes de COVID-19 seguiu em seu ritmo, apesar da interdição de leitos UTI para pacientes encaminhados pelo SUS Fácil. A direção do hospital afirmou já ter solucionado os problemas apontados pela Superintendência Regional de Saúde e aguarda uma nova vistoria no local. Os pacientes com casos leves de COVID-19 são atendidos e tratados na Unidade Referência da Rua Alberto Sharlet, 130.





O boletim epidemiológico de ontem registrou 2.285 casos em Coronel Fabriciano e 38 mortes, sendo duas no último fim de semana. Uma das mortes foi a de Romildo Rodrigues, de 70, que estava internado desde 14 de julho. Mesmo enlutada, a família Rodrigues foi até ao HJMM e instalou uma faixa em agradecimento às equipes de saúde que, segundo os familiares, fizeram de tudo para salvar a vida do idoso.