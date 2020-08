Médico lamenta piadas e destaca importância da aplicação de ozônio pelo ânus para tratamento da COVID-19

(foto: ABOZ/Imprensa) ozonioterapia para o tratamento das pessoas que testaram positivo para a COVID-19 ganhou repercussão nacional depois que o prefeito de Itajaí (SC), Volnei Marastone (MDB), anunciou que seu município está participando de um estudo que prevê a aplicação de ozônio via retal (pelo ânus) nesses pacientes. O assunto, que viralizou nas redes sociais, é parte de uma pesquisa da Associação Brasileira de Ozonioterapia (ABOZ), cuja sede virtual está em Governador Valadares, onde reside e atua o seu presidente, o médico cardiologista e sanitarista Arnoldo de Souza.



A Prefeitura de Itajaí aceitou participar do estudo, que prevê a aplicação do ozônio por via venosa ou intramuscular, e também com insuflação via retal, que tem custo menor.



A pesquisa da ABOZ, segundo o seu presidente, foi aprovada em 20 de junho deste ano pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), sob o título “Estudo multicêntrico da prática integrativa e complementar de ozonioterapia em pacientes ambulatoriais com COVID-19”. Isso garantiu à ABOZ a realização do primeiro trabalho brasileiro sobre a ozonioterapia para a COVID-19 em pacientes em tratamento ambulatorial ou internados, e que pode ser aplicado em hospitais, inclusive os de campanha.A Prefeitura de Itajaí aceitou participar do, que prevê a aplicação do ozônio por via venosa ou intramuscular, e também com insuflação via retal, que tem custo menor.

A insuflação via retal, feita com um cateter fininho, conforme declarou o prefeito de Itajaí, virou meme nas redes sociais por causa da introdução do cateter no ânus do paciente. Arnoldo de Souza diz que o tratamento jocoso que os internautas deram à insuflação retal acabou gerando preconceitos diversos em relação ao procedimento. “É um tratamento comum, utilizado também em países mais pobres, por ser mais barato, mas que traz muitos benefícios para a recuperação do paciente”, disse.





Ele explica que o tratamento pesquisado e proposto pela ABOZ tem grande importância já que a ozonioterapia tem se revelado de alta eficácia como terapia complementar no tratamento de doenças virais como a influenza aviária, SARS, MERS com evolução para doença grave, de disseminação rápida e pandêmica. “É um tratamento utilizado em países como Alemanha, Espanha, Rússia, China, não apenas no tratamento da COVID-19, mas também de outras doenças há mais de 50 anos”, disse.





Segundo Souza, as principais propriedades da ozonioterapia são a redução da hipóxia a nível celular e molecular; a ativação do metabolismo e sistema imunológico; a melhoria da circulação sanguínea; a estimulação do sistema de defesa antioxidante, potencial destruidor de patógenos como protozoários, bactérias, fungos, leveduras e vírus. “O tratamento contempla pacientes que testaram positivo para a COVID-19, com idade maior de 18 anos, de qualquer gênero, e que estejam internados em hospitais, inclusive os de campanha".





“A ozonioterapia melhora as angústias respiratórias, dados os mecanismos do ozônio e a gravidade da COVID-19. Diante da grave crise sanitária pela qual passa o mundo e, tendo conhecimento das qualidades terapêuticas da Ozonioterapia, a Aboz não poderia se abster de participar de forma propositiva e pioneira no tratamento dos pacientes acometidos pela COVID-19”, acrescenta Souza. Quebrando tabus

O influenciador digital e fashionista Israel Cassol, que há anos faz tratamento para manter a sua imunidade, já indicou a ozonioterapia retal aos seus seguidores por diversas vezes, bem antes da experiência de Itajaí. Recentemente ele testou positivo para a COVID-19 e se submeteu ao tratamento com ozônio, por meio da insuflação retal.



Na sua rede social, Cassol explica que a ozonioterapia modula o sistema imunolo%u0301gico. “A terapia com ozo%u0302nio ainda e%u0301 um grande tabu na profissa%u0303o me%u0301dica e, portanto, na%u0303o e%u0301 bem conhecida pelas pessoas”, disse, lembrando que descobriu a ozonioterapia ha%u0301 tre%u0302s anos, depois de assistir um vi%u0301deo do me%u0301dico brasileiro Lair Ribeiro.





Ele comprou a ma%u0301quina de ozônio nos EUA e passou a usa%u0301-la em casa. “Desde enta%u0303o na%u0303o parei mais de fazer o tratamento em mim e no meu cachorro Toby. Existem diferentes maneiras de terapia com ozo%u0302nio, mas a que eu uso e%u0301 atrave%u0301s do reto. Isso pode parecer alarmante, mas é realmente bom e pessoa aprende rapidinho como aplicar”, disse.