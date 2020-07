Em novo 'dia D' para o comércio, Kalil pode determinar data de reabertura em BH

“Ando um pouco animado com os números e volto a pedir a colaboração da população porque tem muito funcionário sofrendo, muito empresário sofrendo e quanto mais a gente que puder ficar em casa, ficar em casa, será melhor pra todos nós”, declarou.

A intenção dos lojistas é aproveitar a proximidade do Dia dos Pais para reabrir o comércio e evoluir nas vendas. O Sindilojas-BH, por exemplo, elaborou uma proposta de um comércio aberto por quatro dias e fechado por três. Shoppings ficariam abertos de quarta a sábado, enquanto os demais estabelecimentos funcionariam de terça a sexta. O presidente da entidade, Nadim Donato, disse que cobrou celeridade de Kalil quanto à retomada da economia na capital.

"Nós não vamos romper com a prefeitura. Viemos explicar o que estamos passando. É muito sofrimento", explicou. "Não estamos aguentando mais. O comércio não tem dinheiro para pagar funcionário. Já mandamos embora mais de 50% do nosso quadro de funcionários. Precisamos começar a abrir o mais rápido possível", lamentou.

Já o presidente do Sindhorb, Paulo Pedrosa, disse após a reunião que o número de ruas bloqueadas para que o distanciamento social possa ser garantindo com a reabertura de bares, por exemplo, pode ser ampliado de 50 para 70. Desta forma, mesas terão mais espaço para serem posicionadas.

"A boa notícia é que o prefeito anunciou que não serão 50 quarteirões (fechados com a retomada das atividades) e, sim, 70”, disse Pedrosa, destacando seu otimismo ao deixar o debate ontem.

Estarão na coletiva desta sexta Jackson Machado Pinto (Saúde); André Reis (Planejamento, Orçamento e Gestão); João Fleury Teixeira (Fazenda); Cláudio Beato (Desenvolvimento Econômico) e Maria Caldas (Política Urbana).

