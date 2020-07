Ação de combate ao transporte clandestino será realizada nesta semana em BH

Seis ônibus foram apreendidos, em 3 de julho, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/ Internet) ANTT), órgão que regula o setor, está realizando, desde o início do ano, uma operação - denominada “Operação Pascal” - para combater o transporte clandestino em todo o território nacional. As ações de fiscalização se intensificaram em meio à pandemia da COVID-19, já que o número de ocorrências aumentou. A agência informou ao Estado de Minas que nesta semana será executada a ação direcionada a Minas Gerais. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (), órgão que regula o setor, está realizando, desde o início do ano, uma operação - denominada “” - para combater oem todo o território nacional. As ações de fiscalização se intensificaram em meio à pandemia da, já que o número de ocorrências aumentou. A agência informou aoque nesta semana será executada a ação direcionada a Minas Gerais.









“Essa semana, realizaremos uma operação no Triângulo Mineiro, em que teremos o auxílio do monitoramento eletrônico para abordagem mais assertiva dos infratores. Dessa forma, conseguiremos fazer mais, mesmo com o efetivo reduzido, consequência também do novo coronavírus. Realizaremos também, no centro de Belo Horizonte, uma fiscalização de rotina, no escopo da Operação Pascal, nesta quinta (30) e nesta sexta-feira (31)”, afirmou.





Ainda segundo a responsável da ANTT pelo monitoramento em solo mineiro, nesse tipo operação, apenas os veículos comprovadamente clandestinos são abordados e fiscalizados. “Isso ajuda na fluidez do transporte, visto que empresas regulares e aquelas cujas viagens estão devidamente autorizadas pela ANTT não são abordadas, reduzindo, por sua vez, o custo Brasil”, explicou.





Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros (Abrati), a iniciativa da ANTT começou a se intensificar neste mês, após as solicitações e alertas, feitos pela instituição, para os riscos do aumento dos transportes clandestinos durante a pandemia.





“Além da questão da segurança no trânsito, nesse período os passageiros estão submetidos a outros riscos, que são os de serem infectados pelo coronavírus, visto que esses ônibus não seguem os protocolos sanitários adotados pelas empresas autorizadas”, declarou a Abrati.





Operação Pascal





As ações da “Operação Pascal” tiveram início no começo do ano e vão durar até o final de 2020. O nome da operação é homenagem ao matemático a quem é atribuído o primeiro serviço de transporte coletivo regular de passageiros no mundo, em 1662, na França.





Segundo a ANTT, até o presente momento, os números contabilizados apontam para 552 veículos fiscalizados e apreendidos por transporte clandestino em todo o Brasil. Destes, 65 foram confiscados em junho.





Além do combate ao transporte clandestino, a atuação da agência é de natureza administrativa – com apreensão do veículo clandestino por 72h e, se reincidente, por 144h. De acordo com a coordenadora do órgão em Minas Gerais, Sabrina Scholte, outro ponto importante a ser mencionado é o dos “crimes agregados ao transporte”.





“Por serem empresas à margem da legalidade, que não transitam em nenhum terminal rodoviário e que frequentemente se esquivam em vias vicinais para fugir da fiscalização, é comum que tal transporte seja usado para o descaminho de mercadoria, tráfico de armas e animais, contrabando de armas e drogas, transporte de menores em situação de risco e passageiros com mandados em abertos”, detalhou.

