Pará de Minas adere ao 'Minas Consciente' e mudanças devem ocorrer no fim do mês

Município terá até o próximo dia 29 para realizar as mudanças no decreto vigente (foto: Divulgação/ Prefeitura de Pará de Minas) Pará de Minas, na Região Central do estado, anunciou, nessa quarta-feira (22), a adesão ao plano "Minas Consciente", do governo estadual, para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O município informou que terá até a próxima quarta-feira (29) para se adequar as normas, mas não revelou em qual onda do programa pretende se encaixar.









Ainda de acordo com o informativo divulgado no site da prefeitura, o Decreto nº 11.178 continua em vigência até a próxima terça-feira (28).





O programa do governo sugere a retomada gradual do comércio, serviços e outros setores, através de adoção de um sistema de critérios e protocolos que garantam a segurança da população.





De acordo com o procurador-geral do município, Hernando Fernandes, a partir de agora, Pará de Minas aguarda a publicação do “Minas Consciente” revisto e aprimorado para fazer as adequações necessárias no decreto vigente.





Segundo o documento, é dever do município:

Preservar o integral respeito e o cumprimento das diretrizes do Plano Minas Consciente;

Manter constante fiscalização dos estabelecimentos no âmbito municipal;

Implementar a divulgação de eventuais alterações, atualizações e suspensões no Plano "Minas Consciente";

Acompanhar o cenário epidemiológico e assistencial da COVID-19 analisados pela Secretaria Municipal de Saúde.



Minas Consciente





O programa criado pelo governo de Minas Gerais, e anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo) em 22 de abril, propõe a retomada gradual do comércio, serviços e outros setores, por meio da adoção de um sistema de critérios e protocolos sanitários classificados em “ondas”.





Uma determinação judicial, na última quinta-feira (9), definiu que os municípios que não aderirem ao “Minas Consciente” devem cumprir normas de distanciamento social e permitir apenas o funcionamento das atividades consideradas essenciais.





COVID-19 em Pará de Minas





Pará de Minas registrou, até a manhã desta quinta-feira (23), 124 casos confirmados da doença, sendo que três terminaram em morte. Já se recuperaram 107 pessoas. Oito ainda estão cumprindo o isolamento domiciliar e outras seis pessoas estão sendo monitoradas pelas equipes de saúde do município.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.246 pessoas notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.

