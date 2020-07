Após consulta pública, governo anuncia data para lançamento do novo Minas Consciente

Fernando Passalio afirmou que no dia 29 de julho um novo plano do Minas Consciente será anunciado (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG) Minas Consciente, criado para auxiliar municípios na reabertura gradual da economia. A reformulação no programa será feita após O governo de Minas deve anunciar, em 29 de julho, uma nova versão do plano, criado para auxiliar municípios na reabertura gradual da economia. A reformulação no programa será feita após consulta pública aberta pelo estado , que terminou nessa quarta com centenas de sugestões de todos os setores da sociedade mineira.





De acordo com o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, atualmente há 254 municípios seguindo o Minas Consciente. Mas não há uma meta para angariar mais cidades, uma vez que o Ministério Público solicitou ao Tribunal de Justiça que as localidades que optarem pela abertura das atividades econômicas devem aderir ao plano, previsto na Deliberação n.º 39, do Comitê Extraordinário COVID-19. Caso decidam pela não adesão, os prefeitos devem seguir a Deliberação n.º 17, com regras mais rígidas.









Ao todo, 6,3 milhões de mineiros estão sendo atendidos pelo Minas Consciente. A partir do próximo sábado, a macrorregião Triângulo do Sul, liderada por Uberaba, avançará para a onda branca. Os 27 municípios, além dos serviços essenciais, contarão com a reabertura de autoescolas, lojas de artigos esportivos, entre outros. Já a Leste do Sul irá para a onda amarela, que permite a retomada do funcionamento de lojas de variedades, lojas de departamentos ou magazines (exceto Duty Free), tabacarias, livrarias, papelarias e lojas de vestuário.





“Estamos em revisão já há um bom tempo. As secretarias avaliaram as principais dificuldades e limitações do primeiro plano do Minas Consciente. Agora, com o final da consulta pública, vai nos permitir trazer uma nova versão do Minas Consciente, que nós entendemos que será uma versão mais adaptada e qualificada. Provavelmente, mais duradoura, uma vez que a epidemia deve estar entre nós por muito tempo”, destacou o secretário estadual de Saúde, Carlos Eduardo Amaral.





Veja como estão as macrorregiões





Onda Verde - Centro, Jequitinhonha, Leste, Nordeste, Oeste, Triângulo-Norte e Vale do Aço;





Onda Branca - Centro-Sul, Sudeste, Noroeste e Triângulo-Sul;





Onda Amarela - Norte, Sul e Leste do Sul