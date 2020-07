Coronavírus: sindicato dos metroviários diz que quatro funcionários do metrô de BH testaram positivo

Testagem aconteceu ao longo da semana na Estação Central (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press) testagem para COVID-19 em mais de 200 funcionários da ativa dos trens da Grande BH. Até o momento, resultados preliminares já confirmam quatro positivos. O Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais (Sindimetro/MG) realizou ao longo desta semana apara COVID-19 em mais de 200 funcionários dados trens da Grande BH. Até o momento, resultados preliminares já confirmam quatro positivos.





LEIA MAIS 06:00 - 23/07/2020 Mototaxistas: por que para eles correr risco virou questão de sobrevivência?

06:00 - 23/07/2020 Temor e cautela com possibilidade de volta dos bares de Santa Tereza

06:00 - 23/07/2020 Minas se prepara para fazer teste de COVID-19 em 2% da população pressionar a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para que haja a testagem de 100% dos funcionários. "A testagem de todos é essencial, porque transportamos trabalhadores da linha de frente, como da limpeza, de supermercado e também da saúde. Se o metrô não tiver uma política de segurança rigorosa corremos o risco de parar de atender e causar problemas maiores", explica Pablo Henrique, diretor de comunicação do Sindimetro. Segundo o sindicato, trata-se de uma maneira dea Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) para que haja a testagem de 100% dos funcionários. "A testagem de todos é essencial, porque transportamos trabalhadores da linha de frente, como da limpeza, de supermercado e também da saúde. Se o metrô não tiver uma política de segurança rigorosa corremos o risco de parar de atender e causar problemas maiores", explica Pablo Henrique, diretor de comunicação do Sindimetro.





A representação dos trabalhadores afirma que todas as ações de combate à pandemia até agora foram realizadas apenas após pressão do sindicato. "Horário reduzido, escala de manutenção, home office da administração, afastamento do grupo de risco e maior circulação de trens acoplados só aconteceu porque fizemos greve e entramos na justiça. Além das testagens em massa, queremos escalas de funcionamento diferentes a cada decisão de reabertura. Isso tudo é papel da empresa", argumenta Pablo.





Os testes rápidos vêm sendo realizados desde segunda-feira (20) em um espaço reservado na Estação Central. "Aqueles que testaram positivo foram encaminhados para conversar com a equipe médica. Todos apresentaram anticorpos de memória, tiveram contato com a doença, mas foram assintomáticos", completa Pablo. A compilação de todos os resultados será realizada e apresentada oficialmente para a CBTU na próxima semana.





Pelo menos desde junho o sindicato de metroviários já denuncia suspeitas de COVID-19 entre os trabalhadores do trem urbano da capital. A reportagem entrou em contato com a CBTU e atualizará este material assim que houver um posicionamento da empresa sobre o assunto.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira