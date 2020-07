Mototaxistas: por que para eles correr risco virou questão de sobrevivência?

Uma legião de transportadores, de tamanho ignorado, mas que reúne milhares de pessoas, está entre as que sentem mais pesadamente os efeitos da pandemia do novo coronavírus. Sobre duas rodas, mototaxistas enfrentam a dura realidade de se equilibrar entre dois riscos: o inerente à profissão, que se expandiu sem regulamentação, e o de se manter trabalhando, em contato próximo com passageiros, para garantir o sustento de suas famílias. E ainda são gratos quando têm quem transportar, já que o isolamento social, que desacelerou toda a economia, deu também uma freada brusca no número de clientes dos motociclistas.





Na quarta reportagem da série sobre os riscos do setor de transportes durante a pandemia, o Estado de Minas revela as dificuldades que enfrenta a categoria, uma das mais vulneráveis financeiramente, que muitas vezes vê no serviço arriscado uma última alternativa ao desemprego. São trabalhadores que também têm entre seu público milhares de pessoas de baixa renda, que enfrentam o meio menos seguro, mas de custo mais baixo do que o transporte tradicional – mesmo o alternativo.









Como o setor opera próximo da informalidade total, faltam pesquisas oficiais sobre os impactos que sofre diante da crise na saúde. Mas trabalhadores que enfrentam a arriscada rotina sobre suas rodas falam em queda de 50% a 60% no número de passageiros que recorrem ao serviço, presente sobretudo em cidades do Norte e Nordeste de Minas.



Geraldo Gonçalves Silva tem 62 anos e é hipertenso. No grupo de risco, decidiu parar de transportar passageiros, mas viu a crise chegar à despensa Mas, com o isolamento social e a retração na economia, muitas dessas pessoas também perderam o emprego ou entraram em regime de trabalho doméstico, deixando de usar o transporte. Os mototaxistas ainda perderam de uma hora para outra a clientela dos estudantes, já que as universidades e escolas de ensino fundamental e médio suspenderam as aulas presenciais.Como o setor opera próximo da informalidade total, faltam pesquisas oficiais sobre os impactos que sofre diante da crise na saúde. Mas trabalhadores que enfrentam a arriscada rotina sobre suas rodas falam em queda de 50% a 60% no número de passageiros que recorrem ao serviço, presente sobretudo em cidades do Norte e Nordeste de Minas.





PARADOXO Em Montes Claros, cidade polo de 409,34 mil habitantes na Região Norte, a falta de emprego formal empurrou para trabalhar no transporte alternativo milhares de pessoas. Não há números oficiais, mas hoje seriam mais de 10 mil, segundo os próprios mototaxistas e donos de ponto da prestação do serviço.





Continuar em um trabalho no qual a proximidade entre transportador e passageiro aumenta a possibilidade de transmissão do vírus é para eles – paradoxalmente – questão de sobrevivência. É o que relata Danilo Soares Brito, de 30 anos, há cinco tentando sobreviver como mototaxista em Montes Claros, desde que perdeu o emprego formal.





“A gente não tem outra saída. Precisamos alimentar nossos filhos. Se a criança chora, querendo o leite ou um biscoito, temos de ter pelo menos dinheiro para o básico. Aí somos obrigados a trabalhar desta forma”, afirma Danilo, casado e pai de duas crianças, de 7 e 3 anos.









Renata Cristina Ramos da Silva, de 35, se cerca de cuidados, mas acredita que quase todos vão se contaminar



Em tempos de pandemia, seu ponto não poderia ser mais exposto. Ele espera clientes em frente ao Hospital Universitário Clemente de Faria, referência para atendimento de casos da COVID-19 na cidade. Conta que faz tudo para se proteger e “não dar carona para o corona”, mas diz estar ciente da ameaça. “Acho que nosso risco é até maior do que as pessoas que trabalham no hospital. Lá, os funcionários têm os equipamentos de proteção. Nós não temos mais nada, a não ser o álcool em gel e a máscara”, compara.

Para diminuir os riscos, inclusive de levar o vírus para casa, ele reduziu o horário de trabalho: de oito para quatro horas. Também exige do passageiro o uso de máscaras, mas tem a sensação de que não é o bastante. O que ganha, da mesma forma, é insuficiente. “Minha renda caiu uns 60%. Antes, eu faturava de R$ 60 a R$ 70, diariamente. Agora, ganho de R$ 25 a R$ 30 em um dia”, contabiliza. O preço da corrida de mototáxi em Montes Claros gira em torno de R$ 7 a R$ 8.





Danilo acredita que, mesmo com todos os cuidados, a grande maioria das pessoas será contaminada pela COVID-19. “Acho que todo mundo vai ter que passar por isso um dia, cedo ou tarde”, opina. Se a impressão estiver certa, pior para pessoas como o colega Geraldo Gonçalves Silva, há 18 como mototaxista. No grupo de risco, com 62 anos e hipertenso, ele decidiu parar de transportar passageiros desde o início da pandemia, em março.





Mas, dedicando-se somente à entrega de encomendas, viu a renda cair 50%. Conta que a situação piorou tanto que passou a passar necessidade. “A gente não come mais aquilo que comia antes. Tive que cortar, por exemplo, carne e verduras”, admite Geraldo. Mesmo tendo recorrido ao auxilio emergencial de R$ 600 do governo federal, ele diz que o valor não está sendo suficiente para cobrir as despesas.





“Ainda bem que lá em casa somos só eu, a mulher e a Branquinha (uma cadelinha). Se não fosse assim, seria pior”, afirma o mototaxista, pensando nos quatro filhos, que estão casados e já não vivem com os pais. Para apertar ainda mais o orçamento, o morador do Bairro Nova Morada, em uma área carente de Montes Claros, conta que tem que contornar os gastos com medicamentos.