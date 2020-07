Risco de contágio, roubo e furto assustam pelas estradas de Minas

Em abril e maio, portanto após as medidas de isolamento social, número de roubos cresceu 12,5% na média do estado e os registros de furtos subiram, em média, 17,3% (foto: Fotos: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)







A disposição circular dos caminhões em um pátio ao lado de posto de abastecimento em Juatuba, na Grande Belo Horizonte, lembra as antigas formações de caravanas que assim se posicionavam para ganhar maior proteção contra índios e bandidos. E é exatamente para obter mais segurança que caminhoneiros brasileiros agora buscam se postar assim de forma unida e alerta ao passar por Minas Gerais, uma vez que os roubos e furtos de cargas dispararam no estado, mesmo com a pandemia e o isolamento social.





Esse é o tema da segunda reportagem da série que o Estado de Minas publica desde ontem pra mostrar os riscos e a vulnerabilidade dos profissionais da área de transporte no Brasil nesses duros tempos do novo coronavírus. Eles encaram todo dia o desconhecido ao cruzar o país levando gente e mercadorias que não podem deixar de ser entregues. O trabalho essencial desses homens e mulheres impõe contato com o perigo de ser contagiado e de levar a possibilidade da transmissão. O EM conta as aflições e as histórias deles e como estão convivendo com esse novo desafio.









Os caminhoneiros Wederson Ferreira e Rodrigo Campos já enfrentaram situação de pânico sem apoio policial



De acordo com dados de crimes acompanhados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) de Minas Gerais, o número de roubos de cargas nos meses afetados pela epidemia – abril e maio –, subiu de 64 para 72, acréscimo de 12,5% no estado; e de 19 para 25, representando aumento de 31,5% na Grande BH. Os furtos, que são a modalidade de subtração de bens sem emprego de ameaça ou de violência, também avançaram muito, passando de 52 para 61, evolução de 17,3% na média de registros em Minas; e de 18 para 21, acréscimo de 16,6%, na Grande BH, mesmo com a pandemia.

De manhã bem cedo é que os caminhoneiros do pátio em Juatuba ficam sabendo se ocorreram ações criminosas enquanto dormiam dentro de seus veículos, já que pousadas e hotéis se encontram fechados por causa do isolamento social para conter a COVID-19. A novidade na manhã na qual a reportagem do EM chegou ao local era um furto. Os bandidos agiram na madrugada.





Eles se esgueiraram pelos círculos de caminhões até encontrar um deles que estava mais afastado e vulnerável. Sem deixar pistas ou alarde, conseguiram remover e levar a bateria da carreta, item essencial do veículo que representou prejuízo de mais de R$ 600 para o caminhoneiro, obrigado a comprar equipamento novo para seguir em frente.





Se há perigos mesmo no pernoite em pontos conhecidos onde os caminhoneiros buscam segurança nas grandes concentrações de veículos de carga, no meio da estrada a sensação que descrevem é de abandono e medo. “Outro dia, um colega estava na estrada e os bandidos chegaram pela janela e o renderam com um revólver em plena luz do dia mesmo. Como se tivessem passeando. Só que viram que o caminhão estava vazio. Deram uns tapas nele e levaram seus bens, celular, carteira”, conta o caminhoneiro Wederson Ferreira Saraiva, de 42 anos.









Cristiano Andrade Cruz Oliveira, caminhoneiro: "Os governos e as autoridades estão se preocupando só com a pandemia e esqueceram o resto"



Segundo ele, mesmo quem percorre a rota costumeira acaba sendo roubado diversas vezes pelos mesmos assaltantes. “O pior é que a gente que roda nos mesmos locais e, por isso, fica esse medo de ser assaltado. Essa agonia que não é boa. Já fui assaltado mais de uma vez no mesmo trecho no Triângulo, por isso, não passo mais por lá à noite ou com a estrada vazia demais”, afirma.

O caminhoneiro pernambucano Rodrigo Campos Dias, de 36 anos, afirma já até saber os sinais usados pela quadrilha no momento da tentativa de assalto e, com essa amarga experiência, ele consegue evitar muitas das ações que podem terminar em violência e prejuízos. “Quando um mesmo carro te ultrapassa duas vezes, você sabe que pode ser alguém te perseguindo. O carro te passa uma vez. Aí some na estrada. Quando passa a segunda vez, aí você já fica naquele pânico. Fica olhando o tempo inteiro para o retrovisor para ver se vão tentar alguma coisa. Aquilo fica em você o resto da viagem. Pescoço duro, dor nas costas. Esse que é o preço de não ter segurança”, destaca.





A polícia, segundo Rodrigo e Wederson, conhece os locais mais perigosos, mas falha, muitas vezes, ao reforçar presença e averiguar situações rotineiras. “Já ficamos sendo roubados na beira da rodovia, cercados pelos bandidos e a polícia passou direto por nós, nem sequer pararam para perguntar se estava acontecendo alguma coisa, ou pedir documentos. Acharam que era uma quebra e foram embora sem checar”, reclama Wederson.





Sozinhos A insegurança é só um dos aspectos que mais preocupam os caminhoneiros, mas não é tudo, de acordo com o condutor nascido em Pelotas (RS) Cristiano Andrade Cruz Oliveira, de 43 anos. “Os governos e as autoridades estão se preocupando só com a pandemia e esqueceram o resto. Esqueceram da segurança e da estrutura de apoio. E o caminhoneiro não pode parar, porque senão o Brasil todo para também. Esse é o grande dilema”, afirma o caminhoneiro que transporta de alimentos a cerveja.