Morre Márcio Trindade, ex-presidente da SME, vítima da COVID-19

Márcio Damazio Trindade morreu aos 82 anos vítima do novo coronavírus (foto: Beto Magalhães/EM/D.A press) Márcio Damazio Trindade, de 82 anos, ex-presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros (SME) por dois períodos, entre 2005 e 2011, foi mais uma vítima da COVID-19 em Minas. Ele passou mal no sábado à noite e foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, mas o seu quadro clínico se agravou e faleceu na madrugada desta segunda-feira (20).









De acordo com Arthur Neves Trindade, filho de Márcio, o primeiro diagnóstico positivo do pai foi feito em uma drogaria através de um teste swab - exame que colhe material na mucosa do nariz. Após o resultado, ele foi levado para o Hospital Mater Dei, onde foi internado ainda no mesmo dia.





Na unidade de saúde, o engenheiro fez outro exame que também indicou positivo para a presença do vírus no organismo, mas o resultado só saiu três dias depois. “Inicialmente os médicos pensaram que fosse uma pneumonia e o erro estaria no resultado do teste feito”, informou Arthur.





Ainda segundo o filho do ex-presidente da SME, os médicos trataram Márcio com azitromicina e corticóide – medicamentos mais utilizados no combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2).





Márcio cumpriu sete dias de isolamento em um quarto do apartamento do hospital – ficou de segunda-feira (6) até domingo (12) em observação - e, até então, não tinha apresentado graves problemas em seu quadro clínico. Mas, suas condições de saúde pioraram e ele foi internado no CTI, ficando por lá até está segunda.

De acordo com Arthur, ainda no sábado (18), “ele começou a ficar agitado e teve falta de ar. No domingo de madrugada foi internado no CTI e, a partir daí, a doença atacou o pulmão e os rins”.





A equipe médica do hospital colocou Márcio em um respirador mecânico, para ajudar o pulmão manter a sua função, e também fizeram hemodiálise, para tratar os rins. Nem assim adiantou. Após os procedimentos, ele teve uma infecção bacteriana generalizada e não resistiu.





A Sociedade Mineira dos Engenheiros manifestou solidariedade à família de Márcio e disse estar de luto com a morte do engenheiro. “A engenharia mineira está de luto e, ao mesmo tempo, agradecida pelo empenho como ele atuou pela comunidade”, destacou nota assinada pelo presidente da entidade, Ronaldo Gusmão.





Segundo Arthur, o pai não tinha medo da morte, “mas ele tinha uma pena, pois tinha muita coisa para resolver ainda”, principalmente em relação à contribuição que ele poderia dar à SME.





Histórico





Márcio nasceu em Belo Horizonte, em 1937, mas sua família é de Ouro Preto, cidade onde viveu até os seus 22 anos. Formou-se em Engenharia Civil em 1967, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e foi presidente da Sociedade Mineira de Engenharia por dois períodos – entre 2005 e 2011. Casado, teve quatro filhos e um neto.

