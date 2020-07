BH acumula 343 mortes por COVID-19 e investiga outras 130

Mais de 720 profissionais de saúde da rede pública e privada de BH atestaram positivo para COVID-19 (foto: Tulio Santos/EM/DA Press)

Ocupação de leitos

rompeu nesta segunda-feira (20) a marca dos 14 mil casos confirmados de COVID-19. De acordo com o boletim epidemiológico publicado pelaa capital mineira soma 343pela doença, 14 a mais que no levantamento anterior. Além disso, o boletim informa que a Saúde municipal investiga 130 mortes por COVID-19.Entre as regionais, a maior parte das mortes aconteceu em Venda Nova: 54. Na sequência, aparecem as regiões Nordeste (48), Centro-Sul (44), Noroeste (39), Oeste (37), Leste (32), Barreiro (31), Norte e Pampulha (26).Todas as pessoas que morreram por causa do novo coronavírus na cidade apresentavam. Entre elas estão 274 idosos (acima de 60 anos), 171 cardiopatas, 121 diabéticos, 60 pneumáticos e 61 com obesidade.Dos 343 óbitos, 189 são dee 154 deAinda de acordo com a PBH, foram testados 4.923 profissionais da saúde parada rede pública e privada. Desses, 726 foram positivos. 428 seguem em investigação.Belo Horizonte voltou a registrar mais de 90% de taxa de ocupação de leitos públicos de Unidade de Tratamento Intensivo () desde o início da pandemia pelo novo