Mais de 90% das cidades de Minas têm casos de COVID-19; pesquise a sua

Vista aérea de Senador José Bento, município mineiro com 1.502 habitantes e cinco casos confirmados de coronavírus (foto: Divulgação/Prefeitura de Senador José Bento) COVID-19 (veja a lista completa ao fim desta reportagem). Um estado contaminado. Durante o período mais crítico da pandemia até aqui , Minas Gerais superou nesta sexta-feira (17) uma marca que demonstra a capilaridade da disseminação do novo coronavírus. Segundo dados publicados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mais de 90% dos municípios mineiros detectaram oficialmente a incidência da





pandemia. Das 853 cidades de Minas Gerais, 769 (90,15%) têm casos confirmados da doença. O número real, porém, tende a ser ainda maior, já que o próprio governo admitiu que há subnotificação . Os baixos índices de testagem ao longo dos mais de quatro meses desde que o vírus foi detectado pela primeira vez ainda são um problema latente na estratégia do estado para enfrentar a









Nenhuma das cidades sem casos confirmados do vírus tem mais de 16 mil habitantes. A mais populosa é Chapada do Norte. O município, localizado no Jequitinhonha, possui população estimada de 15.356 pessoas.





Município menos populoso do Brasil, Serra da Saudade também não detectou pacientes infectados. A cidadezinha no Centro-Oeste mineiro tem 781 habitantes, segundo estimativa do IBGE.





Das 84 localidades sem registros do vírus, duas têm mais de 15 mil habitantes; três têm entre 10 mil e 15 mil; 28 têm entre 5 mil e 10 mil; e 51 têm menos de 5 mil.





Na tabela a seguir, busque qualquer cidade de Minas Gerais e veja o número de casos confirmados e mortes por COVID-19, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela SES. Podem existir divergências em relação aos números divulgados pelas prefeituras, já que leva um tempo até que todas as novas informações sejam incluídas no boletim do governo estadual.