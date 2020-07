Coronavírus: 69 profissionais da saúde de Pompéu testaram positivo

Em 3 de março, os profissionais da saúde de Pompéu receberam treinamento sobre coronavírus (foto: Divulgação/ Prefeitura de Pompéu)

A Prefeitura de Pompéu, Região Centro-Oeste de Minas Gerais, anunciou, na sexta-feira (10), os resultados do rastreamento epidemiológico realizado em todos os profissionais da saúde para monitorar a situação da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) na cidade. Segundo os testes, 69 profissionais estão infectados pela COVID-19.





Segundo o Executivo municipal, o rastreamento epidemiológico teve início na segunda-feira (6). No primeiro dia de testagem foram detectados 21 novos casos da COVID-19, em três PSFs da cidade. Na terça-feira (7), mais seis ocorrências foram registradas em outras três unidades.



No decorrer da semana, mais 43 novos casos entraram no registro, sendo 11 na quarta-feira (8), 21 na quinta-feira (9) e 10 no último dia de realização dos exames.

Os profissionais que tiveram diagnóstico confirmado foram afastados para cumprir o período de isolamento domiciliar.

Ainda segundo o prefeito, “ao observar esse cenário e também levar em consideração as orientações do Tribunal de Justiça (TJ), que, nessa quinta-feira (9), determinou que os municípios seguissem as orientações do estado, nós (prefeitura) editamos o Decreto nº 2.052.”



A nova norma, publicada no Diário Oficial dos Municípios, tem validade de 15 dias, podendo ser prorrogada, e entrou em vigor ontem.





decreto vigente restringe o funcionamento amplo das atividades econômicas na cidade, que foram retomadas em 4 de junho, e permite que só aquelas consideradas essenciais continuem valendo. Em caso de descumprimento da lei, os proprietários dos estabelecimentos poderão sofrer punições das autoridades fiscalizadoras.





Surto no presídio





Presídio de Pompéu teve surto de COVID-19 (foto: Reprodução/ Internet)

presídio de Bom Despacho, a 70km de Pompéu. Em 12 de junho, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou que nove detentos do presídio de Pompéu contraíram a COVID-19 . A secretária da pasta, Fernanda Guimarães, explicou que o fato se deu em decorrência do contato de dois detentos infectados, que foram transferidos dode Bom Despacho, a 70km de Pompéu.





“Esses dois detentos testaram positivos e, por isso, nós (da Secretaria Municipal de Saúde) demos andamento nas investigações na localidade. Foram realizados 88 testes, sendo seis detentos positivos, um agente penitenciário e os dois já infectados”, informou.









O prefeito Ozéas da Silva Campos informou, por meio de um vídeo divulgado no site da prefeitura, na semana passada, que mais três presos testaram positivo para a presença do vírus. Ao todo, 36 detentos e mais um agente penitenciário foram contaminados.





COVID-19 em Pompéu





Pompéu registrou, até a tarde desta terça-feira (14), 170 casos confirmados da doença, sendo que um terminou em morte. Já se recuperaram 102 pessoas. Duas ainda estão internadas na Santa Casa e outras 65 estão cumprindo o isolamento domiciliar.





Segundo o boletim epidemiológico da prefeitura, 1.046 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.





Em relação aos 170 casos positivos do novo coronavírus em Pompéu, 69 são de funcionários da Saúde, 37 estão ligados a unidade prisional e 64 são da ampla população.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina