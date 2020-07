Primeira morte por coronavírus é confirmada em Pompéu

O paciente estava internado na Santa Casa de Pompéu havia oito dias (foto: Reprodução/ Internet) primeira morte pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) na cidade da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O paciente, de 79 anos, estava internado na Santa Casa do município desde 28 de junho. A Secretaria Municipal de Saúde de Pompéu confirmou, nesta segunda-feira (6), apelo novo(Sars-Cov-2) na cidade da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O paciente, de 79 anos, estava internado na Santa Casa do município desde 28 de junho.









Por meio de vídeo divulgado no Facebook, o vice-prefeito de Pompéu, Evangelos Adriano Pereira, explicou que, por causa das complicações no quadro clínico do paciente, o hospital da cidade não conseguiu transferi-lo para Sete Lagoas, município referência no tratamento da doença na região – mesmo tendo conseguido uma vaga para atendê-lo.





“Quero salientar que não ficamos com pacientes internados em Pompéu em condições de COVID-19. Quando temos um caso suspeito, quando temos um caso em que os protocolos internacionais, nacionais e estaduais nos colocam que é COVID-19, esse paciente é transferido para outra cidade. No caso do óbito que houve aqui, era uma apresentação atípica, que evoluiu no decorrer da internação”, declarou.





COVID-19 em Pompéu





Pompéu registrou, até a tarde da última sexta-feira (3), data da divulgação do último boletim epidemiológico, 68 casos confirmados da doença. Já se recuperaram 48 pessoas e outras 19 estão em isolamento domiciliar. O único paciente internado era o que morreu no domingo.





Ainda segundo o boletim da prefeitura, 612 pessoas já notificaram a Secretaria Municipal de Saúde sobre a possibilidade de terem contraído a COVID-19.





Os dados serão atualizados no final da tarde desta segunda-feira, pela prefeitura.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Kelen Cristina