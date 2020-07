Kalil diz que 'parasitas do vírus' não o afetam: 'Pessoal nojento'

Prefeito Alexandre Kalil falou sobre medidas para conter avanço da COVID-19 em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Alexandre Kalil (PSD) voltou a demonstrar descontentamento com as críticas que tem sofrido por manter o fechamento do comércio considerado não essencial em Belo Horizonte como forma de conter o avanço da COVID-19. Em transmissão ao vivo nesta segunda-feira, o chefe do Executivo municipal atacou a quem chamou de “parasitas do vírus”. Em tom de desabafo, o prefeito(PSD) voltou a demonstrar descontentamento com as críticas que tem sofrido por manter o fechamento do comércio considerado não essencial emcomo forma de conter o avanço da. Em transmissão ao vivo nesta segunda-feira, o chefe do Executivo municipal atacou a quem chamou de “parasitas do vírus”.





“Críticas e parasitas do vírus, este pessoal nojento que fica se aproveitando de mortos e de situações dramáticas, isso não me afeta. O que me afeta é morte. Todos os que morreram nesta cidade, os 270 que morreram nesses meses, morreram cuidados, com especialistas, com médicos, com intensivistas, com fisioterapeutas, com toda a rede que é necessária para cuidar de um cardiopata, de um diabético, de um cara que tem pressão alta”, disse.









“Quando você perde um filho, quando você perde um irmão, um pai, uma mãe, por pressão, incompetência ou desleixo, é uma coisa que não é possível que todos não fiquem indignados. Volto humildemente a pedir desculpa para vocês e dizer que não adianta a pressão. Nossos números já estão melhorando. E vão melhorar”, pontuou Kalil.





“Eu não fui eleito para agradar ninguém. Fui eleito para cuidar da população. Ninguém sabe o que estou passando, ninguém tem ideia do que eu estou passando. Agora, tem uma coisa que não vou levar para a minha vida, para as minhas costas, que é morte. E a morte está cada vez mais perto. O doente agora é seu vizinho, seu amigo, é o conhecido do seu conhecido. E ela está chegando muito próxima da gente”, completou.