Aplicativo vai monitorar 39 mil pessoas com sintomas de COVID-19 em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) sintomas de COVID-19 em Pelos próximos três meses, 39 mil pacientes comem Belo Horizonte serão monitorados por meio de um aplicativo. Implementada nesta semana, a tecnologia usará a câmera de celular para detectar sinais vitais, como saturação de oxigênio, respiração, níveis de stress e frequência cardíaca.





Unimed-BH, cedida gratuitamente ao município. Qualquer morador da capital mineira que tiver cadastro em um centro de saúde e sentir sintomas da doença, como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, pode se consultar pelo site consultacoronavirus.pbh.gov.br . Depois de ser atendido, o paciente receberá um link para acessar a plataforma de telemedicina da, cedida gratuitamente ao município.









O aplicativo utiliza tecnologias de processamento de sinal e Inteligência Artificial, combinada com um processador matemático que analisa a imagem através do reconhecimento facial. Os sinais vitais são captados a partir da bochecha e da testa do paciente. Pela primeira vez o aplicativo está disponível no Brasil. Desenvolvido em Israel, ele já é utilizado por cerca de 20 milhões de pacientes em todo o mundo.





O app foi produzido pela empresa Binah e selecionada pelo ‘Desafio Vale COVID-19’, uma parceria da Vale com o Hospital Israelita Albert Einstein e a Rede Mater Dei de Saúde, cujo objetivo é ‘apoiar soluções que reduzam os impactos do novo coronavírus na sociedade’.