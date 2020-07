Presidente da BHTrans disse que errou ao aprovar decreto dos ônibus

Após a reunião, o presidente da BHTrans, Célio Freitas Bouzada, se responsabilizou pelas idas e vindas do decreto dos ônibus (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) recebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira, representantes da BHTrans, Procuradoria-Geral do Município e Ministério Público Estadual para avaliar melhorias na prestação do serviço de transporte público na capital.



aumentando o intervalo entre os ônibus e reduzindo a circulação em pelo menos duas horas. O prefeito derecebeu em seu gabinete na tarde desta terça-feira, representantes da BHTrans, Procuradoria-Geral do Município e Ministério Público Estadual para avaliar melhorias na prestação do serviço dena capital. Mais cedo, um decreto foi publicado aumentando o intervalo entre os ônibus e reduzindo a circulação em pelo menos duas horas. No início da tarde, a prefeitura recuou e manteve os horários para dias úteis e sábados como estabelecido pelo decreto 17.362, de 22 de maio.





SAIBA MAIS 19:51 - 07/07/2020 Kalil: 'Ir para o caminho da morte não faz parte do meu perfil'

19:16 - 07/07/2020 Kalil cita JK e ciência para defender isolamento em BH: 'A Terra é redonda'

16:44 - 07/07/2020 Kalil recua, ratifica decreto e mantém horários de ônibus em dias úteis e sábados intervalos entre as viagens não poderão ser superiores a 30 minutos nos horários de pico, e de 40 minutos fora do pico.



Já aos domingos e feriados, a circulação será feita, pela manhã, entre 6h e 9h59min, e à tarde, entre 16h e 19h59min, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que só terão viagens aos domingos e feriados entre 20h e 20h59min. Com a nova decisão, o Executivo municipal determinou que os ônibus poderão circular de 4h às 23h59min. Osentre as viagens não poderão ser superiores a 30 minutos nos horários de pico, e de 40 minutos fora do pico.Já aos, a circulação será feita, pela manhã, entre 6h e 9h59min, e à tarde, entre 16h e 19h59min, exceto linhas alimentadoras das estações de integração, que só terão viagens aos domingos e feriados entre 20h e 20h59min.





Após a reunião, o presidente da BHTrans, Célio Freitas Bouzada, se responsabilizou pelas idas e vindas do decreto dos ônibus. “A responsabilidade é minha. Na discussão era pra ter mudança só no domingo, depois vimos que atropelou os fatos e republicamos (o decreto) imediatamente”, afirmou.



Segundo ele, a intenção é que tenha mais veículos para que não ocorra aglomeração dentro dos coletivos, mas ao mesmo tempo, não pode permitir que interrompa as atividades do transporte público, pois trabalhadores das atividades essenciais precisam se locomover. “Pensamos que tem gente que trabalha no domingo e precisamos ao mesmo tempo contribuir para o isolamento social. Estamos olhando do ponto de vista sanitário. É preciso mais viagens. O que vai prevalecer é a questão sanitária”, afirmou.





promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, Paulo de Tarso Morais Filho, que também esteve na reunião com Kalil, disse que está em conjunto buscando melhorias para o transporte coletivo. “Nós vamos buscar soluções tendo em vista a questão sanitária. Obviamente que é difícil encontrar uma perfeição. A gente quer contribuir para o isolamento social porque é necessário”, disse.



O promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte, Paulo de Tarso Morais Filho, disse que está em conjunto buscando melhorias para o transporte coletivo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



Paulo de Tarso falou ainda que novas reuniões serão convocadas e que podem ter alterações futuras no quadro de horários dos ônibus. “Às vezes temos que fazer restrições para o bem maior que é a saúde. Acredito que até semana que vem a gente tenha concluído todo o processo. O objetivo é comum e vamos procurar as soluções para trazer as melhores condições de transporte para a população”, completou. de Belo Horizonte, Paulo de Tarso Morais Filho, que também esteve na reunião com Kalil, disse que está em conjunto buscando melhorias para o. “Nós vamos buscar soluções tendo em vista a questão sanitária. Obviamente que é difícil encontrar uma perfeição. A gente quer contribuir para o isolamento social porque é necessário”, disse.Paulo de Tarso falou ainda que novas reuniões serão convocadas e que podem ter alterações futuras no quadro de horários dos ônibus. “Às vezes temos que fazer restrições para o bem maior que é a. Acredito que até semana que vem a gente tenha concluído todo o processo. O objetivo é comum e vamos procurar as soluções para trazer as melhores condições de transporte para a população”, completou.





O secretário de Saúde de BH, Jackson Pinto Machado, ressaltou que é preciso diminuir a quantidade de pessoas nas ruas. “Infelizmente muitas pessoas não entenderam a gravidade do que está acontecendo, e uma dessas maneiras de impedir a circulação é diminuindo o fornecimento do transporte”, declarou.